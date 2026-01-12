美泰兒推出自閉症芭比娃娃 多元包容系列添新成員

（中央社紐約12日綜合外電報導）芭比（Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）今天宣布推出1款患有自閉症的芭比娃娃，成為該公司多元包容系列的最新成員。

美聯社報導，美泰兒迄今已推出唐氏症芭比、視障芭比、第1型糖尿病芭比、患有白斑症的肯尼與芭比，以及有助促進時尚娃娃系列多元包容的其他產品。

美泰兒與非營利組織「自閉症自我倡議網絡」（Autistic Self Advocacy Network）攜手合作，歷時逾18個月研發出這款芭比娃娃。這個組織致力維護自閉症人士權益及改善他們在媒體中的形象。

美泰兒新聞稿指出，這款芭比旨在呈現自閉症患者以哪些方式感知並理解周遭世界。

據報導，自閉症芭比的眼神稍微側向一邊，呈現自閉症患者有時避免與他人眼神直接交流。美泰兒也為這款娃娃設計活動式手肘和手腕，展現部分自閉症患者用來處理感官資訊或表達興奮的行為，像是自我刺激（stimming）、拍手和其他手勢。

美泰兒說明，每個自閉症芭比會戴上降噪耳機，左手拿著粉紅色平板裝置，仿照部分語言障礙的自閉症患者溝通時使用的工具，右手大姆指戴著粉紅色指夾式指尖陀螺，並穿著平底鞋，以提升芭比穩定性和方便活動。

自閉症芭比預計今天起在美泰兒網路商城和美國大型零售商達吉特（Target）門市上架，建議售價11.87美元；零售巨頭沃爾瑪（Walmart）預計3月起開賣。（編譯：洪啓原）1150112