美泰貿易談判突喊卡 泰方證實：華府施壓執行泰柬停火協議

泰國今天(15日)透露，美國已表明，在泰國重申對柬埔寨的停火承諾前，美方不會繼續與其進行貿易談判。

路透社報導，泰國外交部發言人尼孔德(Nikorndej Balankura)證實，該部門14日晚間收到美國貿易代表辦公室(USTR)來函，宣布暫停雙邊貿易談判，直到泰國重申承諾並執行與柬埔寨的停火協議。

泰柬兩國因邊境主權爭議，今年7月爆發5日戰爭，造成雙方人員傷亡、數十萬居民一度流離失所。之後在美國總統川普(Donald Trump)調停下，兩國達成停火協議。

儘管如此，泰柬邊界仍持續發生衝突。本週稍早，泰國指控柬埔寨埋設新地雷，導致泰軍受傷，決定暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉。柬埔寨則對相關指控予以否認。

美國與泰國上個月宣布一項貿易架構協議，美國將維持對泰國進口商品徵收19%的關稅，同時也會設法調整部分商品關稅或予以減免。雙方目前正處於最後的協商階段。

川普14日分別與泰國和柬埔寨領導人通話，稱兩國「會沒事」，但並未提供進一步細節。

泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)則在與川普通話後，於臉書(Facebook)發文指出，川普對泰國暫停執行停火協議表達了理解。他也要求川普調降對泰國的19%關稅，川普則回應，如果泰國能迅速完成泰柬邊境的掃雷工作，他會考慮這項提議。