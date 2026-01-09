美洲訂單回來了！它12月營收暴拉 登全年單月新高

財經中心／余國棟報導

世豐螺絲12月營收主要受惠旗下美洲地區客戶訂單出貨回升，加上越南廠先前配合客戶調整拉貨排程，已於12月順利完成出貨，帶動整體出貨量增加，進一步推升12月營收，創2025年全年單月新高水準。（圖／世豐螺絲）

螺絲大廠世豐螺絲〈2065〉公布2025年12月合併營收達2.19億元，呈現月增40.54％、年增8.39％表現，改寫2025年全年單月新高水準。12月營收主要受惠旗下美洲地區客戶訂單出貨回升，加上越南廠先前配合客戶調整拉貨排程，已於12月順利完成出貨，帶動整體出貨量增加，進一步推升12月營收，創2025年全年單月新高水準。累計2025年全年營收為20.72億元，較去年同期減少10.76％。

世豐表示，集團仍不斷推動多功能客製化新產品研發，拓展建築工程、戶外及居家裝修等多元應用市場，藉此增加新業務接單及送樣機會，強化產品競爭力與市場滲透率，同時集團亦積極深化東南亞及歐洲市場的業務發展，助力中長期營運成長奠定穩固基礎。

展望2026年第一季，世豐將持續審慎因應全球經濟波動與區域政策變化，同時積極掌握美洲地區居家DIY、建築工業及公共建設領域對螺絲產品的穩定需求，並積極與客戶共同研發設計多功能性之客製化新產品，以因應建築工程、戶外及居家裝修等多元應用需求，提升集團整體良好競爭力以及營運穩定表現。

