美洲麻疹病例急劇增加 聯合國機構示警籲推廣疫苗接種

包括美國、墨西哥與加拿大等國，近期麻疹病例都呈現大量增加的趨勢，聯合國機構呼籲各國強化檢測並且推廣疫苗接種，避免疫情進一步擴散。（美聯社）



聯合國旗下機構4日發表最新衛生報告，顯示美洲地區的麻疹病例自從去年起呈現快速增長的趨勢，因此呼籲各國強化檢測機制，並且推廣疫苗接種，避免疾病進一步擴散。

半島電視台（Al Jazeera）報導，聯合國旗下的「泛美衛生組織」（Pan American Health Organization, PAHO），4日發表最新報告的同時，也發布流行病警報，指出美洲地區的麻疹（measles）病例正在快速增加，因此呼籲各國有關單位強化疾病檢測機制，並且推廣疫苗接種。

去年開始北美各國病例數激增

根據報告內容顯示，自今年元旦起的3週之內，PAHO所記錄的美洲地區麻疹病例就達到1031例，且2025年共有14891例確診，包括美國、墨西哥與加拿大等地區都出現大量病例，凸顯疫情正在前述地區持續擴張。

其中，美國在今年最初的3週之內就新增171例，去年則有2242例麻疹病例，主要發生疫情的地區之一為南卡羅萊納州，近幾個月來該州已經出現876例，包括了800名未接種疫苗的病例，16人僅完成部分的接種作業，另外有38人疫苗施打的狀況不明。

此外，德州去年1月至8月累計也出現762例，其中有2名未接種疫苗的兒童死亡，另外有99人住院治療；報導表示，美國在2000年宣布麻疹已經絕跡，亦即麻疹不再於美國境內傳播，墨西哥也在1996年透過大規模的疫苗接種，將麻疹消除，使美洲全境在2016年時，被宣布成為無麻疹地區，不過墨西哥在去年出現了6428例，加拿大也在去年11月失去了無麻疹地區的狀態，因此若未盡早因應，疫情恐有進一步擴散之虞。

