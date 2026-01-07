美活抓馬杜洛重傷中國！王丹揭5大損失：20年布局一夕崩解

中國民運人士王丹指出，美國活抓馬杜洛大大影響中國，從軍事到經濟等共有5大層面。本報資料照片



針對美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，中國民運人士王丹昨（1/6）在Youtube頻道「王丹學堂」分析，這起事件不止是委內瑞拉政局翻轉，也是針對中國的打擊，包括軍事、經濟、地緣政治等5層面，都被美國砍了一刀，這是美國精心策畫的戰略清場，打壞中國在西半球近20年的布局，中國將付出結構性的代價。

王丹指出，首先是能源部分。中國部分煉油體系特別是民營煉油廠，高度依賴委內瑞拉的「重質原油」，這類原油難以被其他國家替代。美國介入後，出口、航運、保險與結算全被卡住，中國成本會大幅上升，或是想買也買不到，即使轉向俄羅斯、中東採購，短期價格高昂，導致供應不穩定，「是實打實的損失」。

中國是委內瑞拉重質原油的主要進口國。圖為馬拉開波湖的油田設施。路透社

第二，海外金融風險提升。王丹提到，中國自2007年起向委內瑞拉提供約600億美元貸款，過去多以石油抵債，政權穩定時可以說是一椿「好生意」，可是一旦政權被顛覆，這些貸款就變成高風險資產。

如今美國表明要用委國石油收益抵償損失，意味著中國債權可能無法收回，這兩天中國金融機構已要求銀行全面盤點對委內瑞拉的貨款風險，顯示北京自己知道這筆帳可能要出問題了。

更關鍵的是，中國在很多發展中國家通用這一套「貸款換資源」模式，若是被美國成功破壞，中國在其他國家投資只會更貴、更慢、更保守，產生結構性的金融損失。

第三，地緣政治的後續效應。委內瑞拉是中國在「美國後院」的重要戰略支點，顯示中國不只在亞洲有影響力，在西半球也站得住腳。結果美國這一波行動，直接表明不允許中國、俄羅斯、伊朗等勢力在此建立活動基地，正式宣告「清場」。

王丹表示，這削弱了中國牽制美國的能力，也會讓其他國家重新評估與中國走太近的風險。「這種心理震懾，比一般制裁、貿易戰打得更痛」。

委國的拉卡洛塔空軍基地防空裝置被摧毀。路透社

第四，軍事敘事破滅。委內瑞拉大量引進中國軍事裝備（如防空系統），本被視為去美國化的樣板。然而，美軍行動時，中國製裝備未能偵測，美軍3小時內帶走馬杜洛。

王丹指出，這讓中國軍工產品外銷可信度大打折扣，也戳破了中國對內宣傳「美軍不行」的洗腦敘事。

第五，制度與科技輸出的影響。委內瑞拉近年大量引進中國數位極權科技產品，如監控技術、人臉辨識系統，新政府為換取美國援助、換取美國結束制裁，極可能清算這些中國合約，尤其是監控相關的部分，改買美國產品。

王丹分析，這不只是少幾筆訂單的問題，中國科技輸出將被定調為「威權工具」，讓中國企業在海外的政治風險與合乎規定的成本上升。

王丹認為，美國這次行動重點不在馬杜洛，而是美國無法容忍其他國家在後院擴張勢力。圖為川普公布馬杜洛被逮畫面。路透社

最後，王丹表示，美國這次行動重點不在馬杜洛，而是美國無法容忍其他國家在後院長期深度經營影響力，「這是一次高度計算的戰略行動」，一舉擊中了中國5大層面，傳遞一個清晰的警訊：在美國願意動用強硬手段的地方，中國過去那套「長期滲透、慢慢經營」的模式並不安全，隨時可能在一夕之間崩解，未來要觀察中國是否調整那些「高度依賴政治穩定又直接挑戰美國核心利益」的海外布局。

