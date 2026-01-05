美活抓馬杜洛 藍委提「中國可能仿傚?」吳思瑤批操作棄台論

政治中心／綜合報導

美國特別軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛到紐約受審，引來國內討論"中國會不會也對台灣比照辦理"。對此國防部強調他們平常都有演練反斬首、保護元首。資深媒體人則分析，馬杜洛治下的委內瑞拉，毒品跟發法移民影響美國穩定，川普早想動手。

2025年最後幾天，中國再發動圍台軍演，不到一周輪到太平洋對岸的美國對南美國家委內瑞拉進行特別軍事行動、抓補委國總統馬杜洛，藍營質疑，同樣劇本會不會在台海上演。

國防部副部長徐斯儉：「國軍平常這個突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發狀況，我們都有所準備，（共機擾台數字是零那今天到目前），以我的理解（昨天到今天）應該是是3架次。」

美軍突擊活捉鄰國元首 賴士葆提「中國可能仿傚」引發熱議

美國委內瑞拉的行動，起因是毒品運輸。（圖／外電）

根據國防部統計，3號到4號清晨罕見無共機擾台，僅有5艘共艦與1艘公務船在台海周邊活動；4號到5號，3架次共機擾台、另有8艘共艦跟一艘公務船。引發網友討論是不是「中國嚇到了」。聯電榮譽董事長曹興誠認為，中國總想把兩岸問題壓縮成中國內政、再說"主權不容外人干預"，美方的行動反而打碎他們的如意算盤，霸凌台灣終將面對國際制裁。民進黨立委痛批"今日委瑞內拉明日台灣"根本謬論。

吳思瑤說「有心人士操作今日委內瑞拉、明日台灣，這根本是不存在的謬論，中國現在才是擔心受怕的一方，總會有一股暗黑的力量，在操作這些疑美論、棄台論。」

政治系教授范世平說「我們台灣絕對沒有用中國的雷達，我們是用美國的雷達，賴清德有販毒嗎，馬杜洛是被美國懸賞5000萬美金，旁邊的幹員都寫DEA，DEA是緝毒局，是司法部的緝毒局。」

美軍突擊活捉鄰國元首 賴士葆提「中國可能仿傚」引發熱議

美國的逮捕行動引發質疑，中國會不會比照辦理，國防部強調一直有針對緊急情況作演練。（圖／民視新聞）

委內瑞拉的毒品、非法移民是實實在在影響美國社會穩定，和中國為了擴張霸權、打壓台灣完全不同，斬首行動也難以類比。

