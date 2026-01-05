美活捉馬杜洛受審 賴士葆嗆「要不要譴責美國侵略」又稱「俄侵烏克蘭是保護子民」

藍委賴士葆(左)質詢國防部副部長徐斯儉(右)。翻攝國會頻道YT



美國3日生擒活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），國民黨立委賴士葆今天（1／5）上午在立院質詢國防部副部長徐斯儉，多次逼問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」。賴士葆還稱俄烏戰爭爆發後，當時台灣力挺烏克蘭，但俄羅斯是為了保護自己的子民、阻止北約擴張，才會侵略烏克蘭，相關質詢言論，也讓網路輿論炸鍋。

美國對於委內瑞拉的攻擊，賴士葆表示「我們政府的態度是什麼？」徐斯儉回答，「這個跟我們國家的利益比較沒有直接關係」。賴士葆一度氣問「俄羅斯去打烏克蘭我們就講了啊，我們就挺挺烏克蘭，譴責侵略」，隨後接著多次逼問「這是不是侵略？這是不是侵略？」。徐斯儉則回覆，如果有相關，就是要強化自己應對突發狀況的準備。

廣告 廣告

至於俄烏戰爭，賴士葆甚至表示，「俄羅斯進軍烏克蘭，它是保護他的子民啊，烏東地方都講俄羅斯語，它也是為了國家安全啊，怕北約不斷地東擴」。談完俄烏戰爭，賴士葆又重問一次「你要不要譴責美國侵略委內瑞拉？為了石油的利益，用一個罪名，不管這個罪名怎麼樣，怎麼可以到別的國家去抓人呢？」

賴士葆續問，國防部是否有防備中國有樣學樣來台灣抓人，徐斯儉強調「有相關的準備」，賴士葆又多次追問「有沒有信心不讓他們（中國）得逞？」

徐斯儉回答「有最好的準備，希望大會能夠儘快通過（預算）」時，質詢時間結束，民進黨召委李坤城，也補充一句「國防預算通過後他們（國防部）會更有信心」。

更多太報報導

吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」