美活捉馬杜洛效應？台海共機曾「歸零」 今最新偵獲3架次

美軍於1月3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動，成功逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，震撼全球，這場強勢的軍事突擊似乎也對區域情勢產生連動影響。根據國防部資料顯示，在美軍行動後的24小時內，台海周邊竟出現罕見的「零共機」紀錄；而根據今（5日）最新公布數據，共機活動回升至3架次。

1月3日美軍閃擊委內瑞拉，展現高精準的斬首實力與遠程投射能力。此舉不只讓南美政權更迭，更被視為對全球威權陣營的強烈警告。外界分析，北京當局勢必對美軍展現的「突襲效率」與「情報精準度」高度警戒。

對比國防部公布的「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，可以發現解放軍的活動頻率在美軍突襲後出現了微妙的「真空期」：

1月2日至3日（美軍行動前夕）： 偵獲共機4架次（1架越中線）、共艦6艘。

1月3日至4日（美軍行動發生後）： 偵獲共機0架次，共艦5艘。

1月4日至5日（情勢稍緩）： 共機隨即恢復活動，偵獲3架次（全數逾越中線及其延伸線）。

軍事專家認為，1月3日當天共機在台海「消聲匿跡」極不尋常，這反映出中共在美軍大規模軍事行動當下，採取了戰略性收縮，以避免誤判或遭美軍優勢兵力鎖定。然而，隨著1月5日最新偵獲的3架次共機，且全數逾越中線及其延伸線進入西南空域，顯示解放軍已結束短暫的戒備觀察期，重新啟動對台的海空襲擾，測試國軍應變底線。

國防部強調，國軍對台海周邊動態均有完整掌握。針對近期美軍行動帶來的國際效應，國軍將持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，確保國家安全不受外界局勢動盪影響。





