美活捉馬杜洛！中國禁播梁靜茹〈可惜不是你〉 台網笑噴：到底有多脆弱

國際中心／林昀萱報導

美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，中國外交部立刻發聲譴責呼籲釋放馬杜洛夫妻，不過中國卻有一派網友點播梁靜茹的〈可惜不是你〉暗諷，讓這首歌慘遭禁播，消息一出引發討論。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），押送到美國紐約接受司法審理。這場震撼全球的軍事執法不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。

廣告 廣告

中國外交部發布聲明要求釋放兩人，強調「中方對美方強行控制馬杜羅（馬杜洛）總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反『聯合國憲章』宗旨和原則」。不過有不少中國網友點播〈可惜不是你〉這首歌大酸「可習不是尼」、「抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」、「可惜不是那誰」，導致這首歌馬上在中國音樂平台被禁播。

臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」也分享這項消息寫道：「娛樂快訊！美國逮補委內瑞拉總統後⋯梁靜茹的「可惜不是你」就被中國禁播了⋯⋯X笑死！」一篇貼文吸引台灣網友留言群嘲：「以後看到中國帳號就直接丟梁靜茹的歌『可惜不是你』就好了」、「總有一天等到尼」、「這個國家心到底有多脆弱」、「國歌也差不多要被禁播了，整首歌都是敏感用詞」、「也太好笑，中國超可憐」、「這樣也要禁！對號入座也太好笑」、「好好笑的國家，還好我和他們不同國」。

更多三立新聞網報導

藍五縣市爆內戰／鄭麗文喊全壘打綠地變藍天 5執政縣市卻現掉棒危機

北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」

中國恐學美國「斬首」賴清德？矢板明夫揪關鍵差異：這種擔憂是多餘

嬰幼海苔爆食安／送驗7款重金屬全超標 踢爆韓國嬰幼兒海苔藏中毒危機

