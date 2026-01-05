美活捉馬杜洛！律師：中國最強雷達神話破功

▲川普公布馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片。（圖／翻攝自川普社群）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，而委國軍方斥巨資引進的中國防禦體系，在短短1個半小時內就被癱瘓，隨後該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子遭逮捕並移送至紐約受審，引發國際高度關注。對此，律師黃帝穎狠酸，中國武器首戰即癱瘓，而舔中政客疑美論失敗後，舔中政客疑美論被打趴，崩潰改喊棄台論、對台斬首論。

黃帝穎指出，美國逮捕委內瑞拉總統，戳破中國自稱最強隱身雷達假象，中國武器首戰即癱瘓；而舔中政客疑美論失敗後，改扯二大謬論，首先是美國重心在中南美的棄台論，國民黨主席鄭麗文稱美國注意力會放在美洲，不要以為「美國都會來幫我們收拾爛攤子」。

黃帝穎續指，但事實是，美軍印太司令部在印太戰略的航母戰鬥群佈局不僅沒有改變，甚至美國國會通過「國防授權法」對台灣的支持力道更大，事實證明鄭麗文的「棄台論」根本虛構，只為轉移舔中政客謊稱美軍不敵中國等「疑美論」的崩潰心虛！

黃帝穎進一步提到，第二大謬論為中國比照美國斬首台灣元首，美國逮捕委內瑞拉總統，實戰戳破中國自稱最強隱身雷達假象，中國武器首戰即癱瘓，徹底打臉舔中政客疑美論，因此改稱中國比照美國斬首台灣元首。

「但事實是，美軍在中國環台軍演就在台海的『國際航道』自由航行，美日更有安保條約，維護台海和平。」黃帝穎直言，共軍軍機如果比照美軍進入我領空，依照委內瑞拉實戰經驗，首戰即癱瘓的是中國雷達，不是美軍，以及使用美規雷達的台灣，因此舔中政客改稱中國比照美國斬首行動，顯然是崩潰後的瞎扯。

黃帝穎強調，尤其，美國逮捕委內瑞拉總統並非斬首，而是移送到紐約法院審理，追訴委國總統走私數千噸的古柯鹼、涉毒恐怖主義及持有機槍等毀滅性武裝，這是追訴犯罪的刑事責任，不是斬首。

