美活逮委內瑞拉總統 陸外交部再發聲：籲立即釋放馬杜洛夫婦！

美軍對委內瑞拉採取軍事行動，於當地時間3日凌晨（台灣時間3日下午）活捉該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，並已將2人押送至位於美國紐約的拘留所。大陸外交部今（4）日下午再呼籲美方立即釋放馬杜洛夫婦。

馬杜洛與其妻子西莉亞·弗洛雷斯。（資料照／路透社）

大陸外交部在官網發布發言人就「美國強行控制委內瑞拉總統馬杜羅（洛）夫婦」答記者問。提問稱，據報導，1月3日，美國派兵強行控制委內瑞拉總統馬杜洛夫婦並移送出境。多國政府發聲對此表示反對。中方對此有何評論？

廣告 廣告

發言人回答稱，中方對美方強行控制馬杜洛總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

發言人強調，中方呼籲美方確保馬杜洛總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

馬杜洛被美國陸軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）逮獲的數小時後，大陸外交部發布了發言人就「美國對委內瑞拉實施軍事打擊」答記者問，稱中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手「深表震驚」，予以強烈譴責。

發言人又批美方「霸權行徑」嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對，並敦促美方停止侵犯別國的主權安全。

延伸閱讀

何時與鄭麗文會面？ 柯文哲：私下有機會就見、但仍需按機制

會和鄭麗文見面嗎？柯文哲喊「時間到了都會見」：這不急

參加聯合祭祖大典 鄭麗文祈求：中華兒女不再自相殘殺