美活逮馬杜洛 柯文哲：美指責陸時也要看看自己的行為
委內瑞拉總統馬杜洛於3日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，今(4日)有媒體問民眾黨前主席柯文哲看法，柯文哲認為，這就是大國政治，美國把南北美洲當自己的勢力範圍「想怎麼幹就怎麼幹」，赤裸裸的做它想做的事，也說美國在指責中國時，有時候也要看一看自己的行為，戰爭要有道德的正當性。
美軍於3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，以迅雷不及掩耳手法捉拿委國總統馬杜洛夫婦，委國最高法院憲法法庭同日下令副總統羅德里格斯代理總統職務。
