美流感疫情惡化兒童疫苗接種率暴跌 單週住院數暴增逾9千例

美國媒體《People》1月1日報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，本流感季已累計超過700萬例確診病例，導致約8萬1000人住院、3100人死亡。截至12月20日當週，流感相關住院人數達1萬9053例，較前一週暴增逾9000例，死亡人數也呈現逐週上升趨勢。

美國 本流感季已累計超過700萬例確診病例，導致約8萬1000人住院、3100人死亡。 （示意圖／unsplash）

兒童死亡案例同樣令人憂心。CDC指出，去年12月倒數第二週新增5例兒童死亡病例，使2025至2026年流感季的兒童死亡總數達到8例。CDC強調，季節性流感活動在全國範圍內持續升高。

廣告 廣告

然而，據《Axios》12月31日引述《華盛頓郵報》收集分析的最新數據顯示，美國許多地區學齡兒童疫苗接種率大幅下滑，為對抗流感及麻疹等傳染病帶來重大打擊。數據顯示，全美僅815個郡達到至少95%學生接種疫苗的群體免疫門檻，該門檻是多個公衛機構認為遏止病毒傳播的必要接種率。至少520萬名幼稚園學齡兒童居住在疫苗接種率低於群體免疫水準的郡。

根據美國國家公共廣播電台（NPR）報導，絕大多數新增病例由A型流感病毒（H3N2）的「K亞分支」變異株引起，該變異株於去年夏天首度在澳洲被檢測到。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院病毒學家佩科茲（Andrew Pekosz）表示，無論在哪裡檢測到這種病毒，都會出現大規模激增的病例。

美國2025至2026年流感季的兒童死亡總數達到8例。 （示意圖／unsplash）

佩科茲指出，雖然疫情爆發時間點與其他流感季節差異不大，但病例數量及增長速度在每年此時並不常見。他坦言：「我們完全不知道上升趨勢何時會停止，這是目前大多數醫療界最大的擔憂。」

西奈山伊坎醫學院病毒學家克拉默（Florian Krammer）向NPR表示，雖然該變異株在技術上並未比其他流感病毒株更嚴重，但人體對其免疫力似乎不如過去的病毒株強。

儘管流感疫苗是預防流感相關疾病及死亡的最佳方法，CDC數據顯示，截至2025年12月13日，僅42.2%的美國人接種流感疫苗。CDC流感部門醫療官員麗莎·格羅斯科普夫（Lisa Grohskopf）向NPR表示：「如果還沒接種流感疫苗，現在接種絕對不會太遲。」

美國衛生及公共服務部部長小羅伯特·甘迺迪倡導疫苗猶豫。 （資料照／《美聯社》）

兒童疫苗接種率下降之際，美國衛生及公共服務部部長小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與總統川普（Donald John Trump）已著手改革美國疫苗接種時程政策。9月，甘迺迪的顧問團投票改變麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗的分配方式。12月，該小組投票終止實施數十年的所有嬰兒出生時接種B型肝炎疫苗的聯邦建議。隨後，川普要求衛生官員審查所有美國兒童疫苗接種建議，並使其更貼近其他國家。

《Axios》報導認為，由於疫苗接種計劃混亂，美國數百個地區的學齡兒童疫苗接種率大幅下降，為2026年可能出現的嚴峻形勢埋下了伏筆。

延伸閱讀

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

甄嬛持槍掃射皇上？禁AI魔改經典名著 陸廣電總局出手嚴打

Meta砸百億收購陸AI黑馬Manus 聘創辦人任副總裁