美海空精銳盡出 震撼超級盃天際

記者施欣妤／綜合報導

美國職業美式足球聯盟（NFL）8日舉行年度冠軍戰超級盃，適逢美國建國250週年紀念，今年開場飛行表演罕見由海、空軍聯手，出動B-1轟炸機、F-35C戰機在內共8架軍機，飛越加州李維體育場（Levi's Stadium），為這場美國體壇年度重要賽事揭開序幕，也向全球展現美軍優異聯合指管與戰備能力。

第60屆超級盃在開幕典禮的美國國歌演唱完畢後，由美國空軍、空軍國民兵與美國海軍聯手的飛行表演，震撼全場。今年表演共出動8架戰機，包含來自南達科他州艾爾斯渥斯空軍基地的2架B-1轟炸機、加州弗雷斯諾空軍國民兵基地的2架F-15C，以及加州勒莫爾海軍航空站的2架F/A-18、2架F-35C。

美國《陸軍時報》報導，美軍戰機從加州聖克拉拉莫菲特聯邦機場起飛，接著在李維體育場南方10至15哩（16至24公里）處盤旋待命，並在美國國歌開始演奏後，根據飛行計畫精準控制飛行進場時間，於國歌最後一個音符落下時，整齊編隊飛越李維體育場天際，炒熱全場氣氛。

參與飛行表演的美國海軍F/A-18飛官格里爾少校表示，跨軍種編隊挑戰極大，因此任務前演練更顯重要，兩軍官兵從去年底即展開密集協調與模擬，終於完成這次飛行表演。格里爾還特別帶著老兵致贈的國旗一同參與任務，強調「參與超級盃的榮譽意義非凡」，而所有參與飛行表演的官兵也在任務結束後，隨即從基地啟程前往李維體育場，除了觀賞超級盃賽事，也在賽事中場休息接受民眾致敬。

而今年超級盃比賽結果，由西雅圖海鷹以29比13擊敗新英格蘭愛國者，奪得隊史第2冠，且一雪11年前兵敗愛國者之恥。

美國海空軍罕見合作，出動多架戰機進行飛行表演。（達志影像／美聯社）

參與超級盃飛行表演的官兵，比賽前參與社區活動。（取自DVIDS網站）