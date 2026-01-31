美海軍上將警告：F/A-18超級大黃蜂10年內將喪失「無懼」穿透伊朗領空能力 恐成活靶

美軍F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機。(示意圖) 圖 : 翻攝自美國海軍

[Newtalk新聞] 美國海軍作戰部長考德爾（Adm. Daryl Caudle）上將警告，海軍現役主力戰機F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）的「無懼飛行」（fly with impunity）能力正快速消逝，預計在10年內將無法安全穿透伊朗領空，因為伊朗等區域對手的防空系統正迅速進化。

考德爾上將在華盛頓舉行的國防會議上明確指出：「我們以現有機體無懼飛行的能力正在消逝（our ability to fly with impunity with our existing airframes is fleeting）。」他以伊朗為例表示：「當伊朗情勢升溫時，是美國海軍林肯號航艦打擊群前往應對的。想像一下10年後的伊朗，將擁有不同於今日、足以對抗F/A-18能力的防空系統。」

這項警告突顯，即使是伊朗等非同級的對手，也正透過中國、俄羅斯及北韓的技術擴散，以及低成本商業電子元件進步，快速提升整合式防空網、遠程防空導彈與無人機等能力。這些進展將使目前仰賴電子戰支援與第四代戰機特性的F/A-18，面臨嚴重威脅，無法再像過去那樣「無懼」深入敵方領空執行任務。考德爾特別提到，伊朗支持的胡塞組織（Houthis）已取得遠程反艦導彈與無人機，迫使航艦打擊群必須在更遠距離操作，進一步凸顯現役機體的局限。

目前，F/A-18超級大黃蜂仍是美國海軍航母航空聯隊的核心，但隨著對手防空科技的「進入門檻」持續降低，其生存性與穿透力預期將在未來十年內大幅下降。此趨勢不只影響對伊朗的潛在行動，也反映全球防空威脅的普遍演進。

