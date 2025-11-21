美海軍作戰部長直接挑明! 美同意助韓製核潛艦 條件是：加入全球戰力抗中

南韓「韓華海洋」造船廠將負責打造韓國的核潛艦。 圖：翻攝韓華海洋官網

[Newtalk新聞] 美國日前同意推動韓國建造核動力潛艦後，引起國際熱議。中國時事評論員吳學蘭指出，美國此舉看似滿足了韓國需求，但實際上更像是向李在明政府下達「任務」，希望韓國將未來的核潛艦直接納入美國在印太的戰略布局，用以牽制中國海軍。

上（10）月韓國總統李在明與美國總統川普會晤時提到，希望美國能釋出核燃料，協助韓國打造具備核動力的潛艦。美國這週正式拍板，在 14 日敲定的「聯合情況說明書」中寫明，美國支持韓國推進核潛艦建造。美國海軍作戰部長考德爾更直白點名，韓國應把這些潛艦投入「對抗中國海軍」，甚至強調韓國「有責任」在全球部署艦隊，從區域性海軍轉型為全球性軍力。

吳學蘭分析，美國的話外之音相當清楚：透過核潛艦將韓國安上美國印太戰略的一顆關鍵棋子，一方面補上美軍在區域布署的成本壓力，一方面讓韓國與未來的澳洲核潛艦形成南北呼應，強化美國的海上島鏈。

據文章引述消息指出，此前美國僅與英國、澳洲分享核潛艦推進技術，如今若連韓國也納入同一層級分享，韓國對美的戰略依附勢必更深。吳學蘭提到，核潛艦所需的高濃縮鈾濃度接近武器級，一旦美國開此先例，其他盟友若有相關開發需求，美國給或不給，都可能引爆新的不信任與風險。

文章指出，雖然考德爾點名「用來對付中國」，但真正最緊張的其實是北韓。若韓國真部署核動力潛艦，北韓極可能加速核武與飛彈計畫，以尋求反制，軍事對抗氣氛也勢必升高。

然而，吳學蘭認為，李在明政府不太可能照單全收美方的戰略要求。最明顯的跡象，就是首爾近期在外交語彙上突然「轉向」，尹錫悅時期刻意將「韓中日」更改為「韓日中」，暗示外交重心偏向東京與美國。如今新政府已決定恢復「韓中日」的傳統排序，象徵對中關係回到務實基調，也避免不必要的象徵性挑釁。

吳學懶表示，在這種氛圍下，韓國自然不會願意拿著美國提供的核潛艦，第一時間就去刺激中國，而是更可能選擇保持彈性，把核潛艦視為提升國防能力的工具，而不是美國亞太戰略的前線武器。

文章提到，韓國核潛艦一旦建成並部署在朝鮮半島周邊，美國的印太布局會自然把這項戰力納入盤算之中。換言之，即便韓國不主動接任「任務」，也難完全跳脫美國設計的戰略框架。反觀對中國而言，需要保持高度警戒也是意料之中。

