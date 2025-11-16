美海軍作戰部長：南韓建核潛艦 美期盼用於牽制中國

（中央社首爾16日綜合外電報導）美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）最近受訪時表示，一旦南韓核動力潛艦建造完成，華府期盼韓方運用這項能力牽制中國威脅，這將是「理所當然的期待」。

韓聯社報導，在美中競爭加劇之際，華府尋求強化與盟友的合作，持續推動盟國增加國防開支，為「集體防禦」作出貢獻。

美國已正式批准南韓爭取建造首艘核潛艦的計畫，並在上週公布共同說明文件，闡述南韓總統李在明與美國總統川普10月29日峰會的討論內容。

廣告 廣告

李在明在峰會上公開請求川普，允許南韓獲得核動力潛艦燃料，以加強對北韓和中國船隻的追蹤，李在明指稱，這將減輕美軍的運作負擔。

柯德爾14日受訪時被問及，南韓核潛艦是否可能用於對抗中國，並且重塑南韓海軍在東亞區域的角色。他指出：「我認為，運用那種潛艦來對抗中國，是理所當然的期待。」

他提及：「（南韓）具備這種能力後，我認為美國會再次期待雙方進行盟友合作的夥伴關係，達成我們的共同目標，美國認定中國是我們步步進逼的威脅。」

柯德爾還說：「我認為，南韓很大程度上也關切中國，因此這種能力應納入整體規劃。」（編譯：陳正健）1141116