美海軍作戰部長：密切觀察中國快速海上建軍能力

美國海軍作戰部長柯德爾在日本接受記者訪問。美聯社



正在亞太地區訪問的美國海軍作戰部長柯德爾週一（11/17）在日本表示，美方高度關注中國在海上的快速建軍能力。柯德爾表示，相較於中國，美國海軍的優勢是擁有南韓、日本、澳洲等印太地區夥伴。

中國第一艘電磁彈射型航空母艦、中國第三艘航空母艦「福建號」航空母艦（中方稱「福建艦」）本月5日在海南三亞正式入列服役。此外，首艘大型兩棲突擊艦「四川號」則是在上週五（11/14）進行海上測試，引起外界高度關切。

對於中國新增一艘航母入列，柯德爾（Daryl Caudle）週一在東京表示：「他們如何在全球範圍運用該艘航母，當然是我所關切的部分。」柯德爾接著表示，中國的大型兩棲突襲艦也引起美方注意。他說：「我們非常密切關注他們所做的一切。那是一艘大型船艦，具有相當實力。」

柯德爾同時表示，在日本、南韓和澳洲等盟友的支持下，美國海軍的優勢相當明顯。他說：「當你有很多朋友和盟友時，我們總合起來擁有非常巨大的武力。。」

根據美聯社報導，中國的海軍船艦數量已高出美國海軍，但航空母艦、兩棲攻擊艦和其他關鍵戰艦的數量仍亞於美方。

報導同時指出，柯德爾在印太地區展開10日訪問行程，正值日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國強烈回應之際。

