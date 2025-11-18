美海軍作戰部長：對高市早苗言論「不意外」

▲美國海軍作戰部長上將柯德爾（Daryl Caudle）評論高市早苗相關言論直言，「不能說感到意外」，並稱自己理解高市早苗的立場。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近期在國會備詢時，稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，意味著日本可以啟動集體自衛權，暗示若台海爆發衝突東京或將採取軍事行動，引發北京強烈不滿，中日關係緊張。對此，美國海軍作戰部長上將柯德爾（Daryl Caudle）評論高市早苗相關言論時直言，「不能說感到意外」，並稱自己理解高市早苗的立場。

根據《日經新聞》報導，柯德爾17日接受日本媒體訪問時被問及高市早苗「台灣有事」相關言論，柯德爾回應稱對高市所說內容「不能說感到意外」。柯德爾表示雖然「無法明確解讀存亡危機事態意味著什麼」，但能理解高市早苗對台灣有事「非常關切的立場」。

有看法認為，高市早苗的說法可能會導致美國長期在台灣問題上採取「戰略模糊」政策的空間受到擠壓，讓中國更容易摸清日本的底牌。對此，柯德爾強調，高市早苗的言論並未改變美軍的任何戰略或計劃。

對於日本是否可能和韓國一樣，能夠自主建造核子潛艦，柯德爾則說這是有可能的，但建造核子潛艦「非一蹴可幾的事，仍須大量討論」。柯德爾也重申希望看到日本提高國防開支，最好能將GDP的5％用於國防開支，而不是局限於目前的2％目標。

日中摩擦牽動日美聯盟關係

圍繞台灣的日中摩擦也影響到日美關係，美國駐日大使格拉斯（George Glass）日前在X發文批評中國駐日大使吳江浩及中國駐大阪總領事薛劍，諷刺說「彷彿提前迎來了聖誕節」，稱對於兩人進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，「謹致以誠摯的感謝」。

格拉斯同時以日文和英文發文，文章也立即引發日本網友熱議。

