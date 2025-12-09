美海軍六代機復活了! 眾院公布《國防授權法案》將重啟F/A-XX計畫

美國眾議院 7 日晚間公布 2026 財年的《國防授權法案》，向美國國防部提供 9010 億美元的軍事預算。有網友分析表示，在獲得額外預算後，原先遭到擱置的海軍六代機 F/A-XX 開發計畫將可能得到延續。圖為 F/A-XX 示意圖。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，美國逐漸將戰略重心轉移至印太地區，如何應對軍事實力逐漸增長的中國也成為美軍的一大重要課題。近期有消息稱，美國國會通過了「妥協版」《國防授權法案》，向國防部提供近 80 億美元 ( 折合新台幣約 2493.16 億元 ) 的額外預算，讓一度遭到擱置的海軍第六代艦載機「F/A-XX」重新獲得了開發資金。有網友分析認為， F/A-XX 將在未來的印太衝突中扮演極為重要的角色，強調推動海軍六代機的發展才能應對不斷擴張軍力的中國。

推主「極光」透過 X 發布推文指出，美國國會眾議院於當地時間 7 日晚間正式公布「妥協版」《國防授權法案》( NDAA )，對美國國防部 2026 財年的預算使用與政策方向進行規範，授權使用預算金額高達 9,010 億美元 ( 折合新台幣約 28.08 兆元 )。

有網友認為，美國海軍六代機 F/A-XX 可能成為未來美中衝突過程中，美國對抗中國的主要力量之一，呼籲美國政府加快推動該武器的開發與列裝。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

「極光」表示，美國國防部最終獲得的預算比白宮 5 月提出的 8,926 億美元 ( 折合新台幣約 27.82 兆元 ) 增加近 80 億，認為這是眾議院參考國防部與參議院提出的預算後，折衷做出的最終決策。「極光」稱，由於國防部獲得額外的預算支持，原先因預算不足而遭到擱置的海軍六代機 F/A-XX 開發計畫可能因獲得「全額資金」重啟，「 F/A-XX 總算有救了」。

「極光」指出，近年來，中國不斷推動軍事實力的發展，包含遠程導彈、殺傷鏈在內的各種技術皆獲得大幅度的進步，認為美國在印太地區建設的固定基地如今已暴露在高度的風險之中。

「極光」強調，如果美國想在印太衝突中戰勝中國，就應該進一步推動 F/A-XX 的開發，「比起固定在地面的基地，擁有快速機動能力超級航母更能成為『高生存率的機場』， F/A-XX 也能憑藉與航母的合作，進一步發揮自身強大的作戰能力」。

