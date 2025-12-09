美海軍成立資訊戰中隊 應對新興威脅

記者廖子杰／綜合報導

《星條旗報》8日報導，美國海軍正式成立首支資訊戰中隊，盼藉此提升航艦打擊群資訊作戰相關能力，以期在未來高強度衝突環境下，有效應對新興威脅。

報導指出，美海軍5日在維吉尼亞州諾福克海軍基地，宣告資訊戰第2中隊（IWRON Two）成軍，該全新單位為強化航艦打擊群資訊戰能量的試點計畫一環，將在未來4年內測試、擴展並改進在資訊戰領域的各項能力，進而達成提高戰備水準、完善相關準則、評估整合資訊戰能力，以及增強航艦打擊群殺傷力等目標。

美海軍資訊戰部隊（NAVIFOR）指揮官韋爾納札中將表示，長期以來，資訊戰都至關重要，卻往往由獨立且分散的各項能力分擔，如今新中隊建立，將改變此情況，其囊括精通通訊、網路、情報、海洋學、氣象學、密碼學、電戰及網路和太空作戰的官兵與專業人才，可望進一步提升海軍戰力，反制日益加劇的灰色地帶作戰威脅，同時強化美軍在21世紀作戰並取勝的能力。

新組建的資訊戰第2中隊，將納入由「艾森豪號」（CVN 69）率領的第2航艦打擊群麾下，由曾任海軍情報辦公室參謀長的歐康諾上校指揮。另據現行規劃，美海軍預計2026年還會在美國西岸成立第2支資訊戰中隊。

美國海軍資訊戰第2中隊近日成軍，有望增強航艦打擊群資訊作戰能力。（取自美國海軍網站）

曾任美海軍情報辦公室參謀長的歐康諾上校，接下該中隊指揮重任，率旗下官兵應對新興威脅。（取自美國海軍網站）