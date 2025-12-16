美海軍採購「海盜」ASV 加速打造先進水面戰力

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Naval News」12日報導，美國國防科技公司「薩羅尼克」（Saronic Technologies）獲得美國海軍數億美元的採購合約，用於建立「海盜」（Corsair）自主水面載具（ASV）產能，加速美軍籌獲新銳裝備。

採用非傳統方式 快速擴充產能

據報導，「薩羅尼克」公司將可立即利用合約總金額中的2億美元（約新臺幣62.6億元），投入建構「海盜」ASV產線，以加速量產效率。美國海軍部長費蘭表示，「海盜」ASV計畫從原型研製階段到可投入量產，所花時間僅不到12個月，對於美軍武獲流程改革意義重大。目前，美國政府正積極推動改革，加速裝備研製、採購及交付速度，並積極採用非傳統方式快速擴充造船產能。

「海盜」ASV屬中型自主水面載具產品，全長24呎（約7.3公尺），最高航速達35節（約時速65公里）以上，在自主導航情況下，可搭載1千磅（約454公斤）有效載荷、航程超過1千浬（約1852公里）。而除了「海盜」，「薩羅尼克」公司已推出多款尺寸及功能多元的ASV型號，例如全長40呎的「幻象」（Mirage）與達60呎的「密碼」（Cipher）系列ASV，但均採用統一的軟體與自主控制架構，因此能夠快速整合新系統，並有效沿用既有操作經驗。

「薩羅尼克」公司強調，「海盜」ASV結構適合快速量產，且具備多種任務模組配置，可有效肩負多樣任務，並幫助美海軍拓展無人艦隊規模。費蘭強調，進展迅速的「海盜」ASV計畫將是未來海軍及陸戰隊獲取裝備的「新標準」，透過開放競爭及頒布實質合約，使部隊能按時取得所需裝備，打造具「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰能力的新型艦隊，以有效嚇阻威脅。

「薩羅尼克」公司的「海盜」ASV獲美國海軍採購，將投入量產。（取自薩羅尼克公司網站）

「海盜」ASV計畫從原型研製階段到可投入量產，所花時間僅不到12個月。（取自薩羅尼克公司「X」）

「薩羅尼克」公司旗下有多款不同尺寸自主水面載具，包含獲美海軍採用的「海盜」（左起）、「幻象」與「密碼」。（取自薩羅尼克公司網站）