美海軍接收第26艘維吉尼亞級核潛艦

記者賴韋廷／綜合報導

美國「通用動力電船」（GDEB）公司15日向美國海軍交付第26艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「愛達荷號」（SSN 799），為美國海軍今年接收的第2艘維吉尼亞級潛艦。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「愛達荷號」由「通用動力電船」的康乃狄克州格羅頓造船廠承造，是美海軍近百年來首艘、史上第5艘以「愛達荷州」命名的軍艦。該艦於2024年3月擲瓶命名、2024年8月下水、今年11月完成廠方海試，並於本月完成驗收測試，預計於明年春季成軍，擔負美軍水下作戰重任。

報導指出，「愛達荷號」為維吉尼亞級第4批次第8艘艦艇，具備優異水下靜音特性及匿蹤性能，還具備強大的遠程打擊能力，可有效執行武力投射、制海、前進部署、海事安全與嚇阻威脅等多元任務。維吉尼亞級潛艦將逐步取代自冷戰服役至今的洛杉磯級攻擊潛艦，持續維繫美國海軍優勢。

「愛達荷號」為美國海軍第26艘維吉尼亞級潛艦。（取自GDEB「X」）

「愛達荷號」預計明年春季成軍，擔負美軍水下作戰重任。（取自GDEB「X」）