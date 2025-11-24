美海軍接收「麻薩諸塞號」潛艦 增強水下作戰優勢

[Newtalk新聞] 針對美國提出的偏向莫斯科之「28點計畫」，烏克蘭及其歐洲盟友將於今（23）日提交「反提案」（Counter—Proposal）給美國，要求美方提供類似北約第五條共同防禦條款的安全保障，並要求將凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭的重建和補償。他們將堅持，只有在當前接觸線沿線的戰爭停止後，才能與俄羅斯就領土交換進行談判。 《彭博社》稍早報導，烏克蘭及其歐洲盟友拒絕割讓烏東未被佔領領土給俄羅斯的要求。 除非莫斯科同意賠償其造成的損失，否則俄羅斯資產將繼續被凍結。如果俄羅斯遵守協議，其他制裁將分階段解除，俄羅斯也將逐步重返全球經濟。 根據美國提出的條款，烏克蘭必須從俄羅斯未能完全佔領的頓巴斯東部地區部分撤軍。該地區將成為國際社會公認的俄羅斯中立非軍事緩衝區。莫斯科也將獲得對克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克的實際承認。包括赫爾松和扎波羅熱在內的大部分前線地區將實際上被凍結。 美國提出的方案是在俄羅斯參與下起草的，該方案也將烏克蘭武裝部隊的規模限制在 60 萬人。 歐洲各國領袖，以及 G7 成員國加拿大和日本，昨（22）日於南非舉行的二十國（G20）集團峰會期間發表的一份聲明中，駁斥了

新頭殼 ・ 1 天前