美海軍接收「麻薩諸塞號」潛艦 增強水下作戰優勢
記者廖子杰／綜合報導
美國造艦巨擘「杭廷頓英格斯工業」（HII）21日宣布，已向美國海軍交付最新一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（SSN 798），未來成軍服役後可望加入姊妹艦行列，擔負美軍新一代水下作戰主力中堅。
軍聞網站「Naval News」報導，由HII在維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠承造，2023年5月擲瓶命名、2024年2月中旬下水，並在今年稍早完成海試的「麻薩諸塞號」，21日已經正式交付美海軍，待明年成軍服役後，將加入現役同型姊妹艦陣容，進一步增強美軍水下作戰優勢。
「麻薩諸塞號」是第25艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，屬第4批次7號艦，也是美海軍史上第9艘以麻州命名的艦艇，該型潛艦具備優異水下匿蹤、火力、機動性與續航能力，可有效執行武力投射、制海、前進部署、海事安全與嚇阻威脅等多元任務，將逐步取代自冷戰服役至今的洛杉磯級攻擊潛艦，為美海軍提供現代化先進水下戰力。
美海軍接裝最新一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」，關鍵水下戰力有望再獲升級。 （取自美國海軍海上系統指揮部網站）
