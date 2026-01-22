美海軍改裝新靶艦平臺 驗證先進彈藥性能

記者丘學陞／綜合報導

美海軍新一代「機動艦艇目標」（Mobile Ship Target，MST）上週航抵加州懷尼米港，將在改裝後擔任新一代靶艦平臺，協助美軍驗證各式先進彈藥性能。

美海軍指出，舷號MST 2301的新「機動艦艇目標」，2025年7月下水，本月14日航抵美國海軍航空系統指揮部（NAVAIR）位於加州的懷尼米港接受改裝，增設監控與遙控操作設備、擴大艦體上層結構等，提供可重複使用的模擬艦艇目標。

廣告 廣告

「機動艦艇目標」是美軍用於模擬水面目標的平臺，將安裝多組貨櫃模擬艦艇上層結構，並加裝雷達反射器與紅外線熱源發射器等，模擬作戰艦艇訊號特徵；另將裝備遙控操作與監控系統，使其無須人員登艦即可航抵靶區、記錄測試過程。

由於該型艦艇多用於測試彈藥導引性能等工作，因此多使用無彈頭的彈藥進行測試，加上乾舷低矮，彈藥多會擊中模擬上層結構的貨櫃，未來僅需替換貨櫃，即可再次投入操作。

美海軍說，舊有的MST 9301已使用逾30年，將在新艦到位後除役；MST 2301預計近期即可投入測試。

美海軍新的「機動艦艇目標」MST 2301已開始接受改裝，近期即可支援彈藥測試任務。（取自DVIDS網站）

「機動艦艇目標」置放貨櫃模擬艦艇上層結構，遭擊中後僅需替換貨櫃即可再投入測試。（取自美空軍網站）