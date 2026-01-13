美海軍最後一艘 先鋒級遠征快速運輸艦「藍辛號」擲瓶命名

記者丘學陞／綜合報導

美國海軍最後一艘先鋒級遠征快速運輸艦「藍辛號」（USNS Lansing，EPF 16），10日舉行擲瓶命名儀式，未來將發揚遠征醫療與後勤運輸能量，提升聯合部隊作戰效率。

軍聞網站「Army Recognition」報導，奧斯塔美國分公司在阿拉巴馬州莫比爾廠區，舉行「藍辛號」擲瓶命名儀式，並邀請密西根州州長惠特梅爾、州眾議員麥克林擔任「藍辛號」贊起人，共同在艦艏敲破香檳，為該艦祈福，並向艦名由來的密西根州藍辛市致敬。

廣告 廣告

「藍辛號」是先鋒級第2批次（Flight II）艦，透過減少部分人員與物資酬載空間進行改裝，具備Role 2E級醫療量能，並增設V-22「魚鷹」傾斜旋翼機起降能力。艦上有2間手術室、23張普通病床、10張加護病床與8張隔離床位，可在執行後勤運輸任務的同時，提供基礎醫療服務；該艦裝備醫療模組時，還能以時速約38.8公里航行3700公里。

隨著先鋒級艦逐步完工，也代表美海軍遠征快速運輸艦的造艦計畫進入尾聲，未來將發揚該級艦雙船體設計的靈活與高航速性能，有效支援部隊機動與部署任務。

贊起人在艦艏敲破香檳，為「藍辛號」命名與祝福。（取自奧斯塔美國分公司臉書）

先鋒級第2批次艦增設醫療設施與V-22「魚鷹」起降能力，能支援各式後勤任務。圖為執勤想像圖。（取自美海軍海運指揮部臉書）