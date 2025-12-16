美海軍第2支MQ-4C中隊成軍 強化高空情監偵

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」14日報導，美國海軍已於11月中在華盛頓州惠德貝島海軍航空站（NAS Whidbey Island），正式成立第11無人機巡邏中隊（VUP-11），為美海軍第2個操作MQ-4C「崔萊頓」（Triton）無人機的中隊，可望大幅提升太平洋及北極地區的情監偵（ISR）能量。

報導指出，VUP-11的番號繼承自歷史悠久、暱稱「驕傲飛馬」（Proud Pegasus）的第11海軍巡邏中隊（VP-11），該中隊自1952年成立，直到1997年解編為止，累積近50年執勤貢獻。此外，VUP-11也吸納近期解編的第1海軍艦隊空中偵察中隊（VQ-1）官兵，可望發揚豐富的信號情報（SIGINT）及空中偵察作業經驗，打造一支兼具歷史傳統及作戰經驗的新部隊。

MQ-4C是美國海軍目前最先進的無人機系統，配備ZPY-3型X波段主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及MTS-B多光譜紅外線光電感測器等情監偵設備。其飛行高度可超過5萬呎（15240公尺），並能連續滯空超過24小時，可長時間執行情監偵任務，並與P-8A「海神」反潛巡邏機等有人機形成互補，在降低機組員任務風險的同時，提升美軍海域覺知（MDA）能量。

報導說明，VUP-11預計明年展開初始飛行任務，計畫2027年達到「全作戰能力」（FOC）。此外，MQ-4C也將持續改良，以擴展更大任務彈性。MQ-4C「增量 2」（Increment 2）預期取得多元情報能力，包括參數蒐集、電子情報（ELINT）與目標指示支援，以進一步降低有人飛機任務負擔。

第11無人機巡邏中隊11月13日在華盛頓州惠德貝島海軍航空站，舉行成軍儀式。（取自DVIDS網站）

美軍成立第2支操作MQ-4C的無人機中隊，可望運用先進感測器，提升對太平洋及北極地區的海域覺知能量。（取自DVIDS網站）

MQ-4C具備優異滯空能力，可與P-8A「海神」反潛巡邏機等有人飛機互補，滿足情監偵任務需求。（取自DVIDS網站）