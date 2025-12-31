美海軍購「亮雲」誘標 強化F-35生存性

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」去年12月29日報導，美國海軍航空系統指揮部（NAVAIR）已授予李奧納多英國分公司合約，採購「亮雲」（BriteCloud）「消耗型主動誘標」（AED），以提升美國海軍F-35戰機生存性。

預計將採購6000枚

報導指出，NAVAIR將採購美軍代號AN/ALQ-260（V）的「亮雲」誘標，另外還有後勤和支援等服務。儘管公開內容並未提及本次採購數量與金額，但依據先前估計，預計將採購上看6000枚「亮雲」，以滿足美海軍戰機自衛需求與先進射頻對抗能力。

「亮雲」具先進數位化射頻記憶（DRFM）能力，能主動模擬載臺雷達回波特性，誘騙敵方雷達或飛彈尋標器，而美軍版本的AN/ALQ-260（V）「亮雲」則進一步改採方正外型，以安裝於美軍戰機通用的AN/ALE-47散撒系統中，提升F-35等戰機生存性與防護能力。

形成全方位反制威脅能量

NAVAIR評估，李奧納多英國分公司是唯一能提供符合需求產品的供應商，同時具可靠生產能力；若選擇其他廠商恐遭遇多年延誤。此前，「亮雲」已裝備於英國皇家空軍「颱風」戰機上，美軍也曾將其裝備於F-35C進行測試，並成功完成任務驗證其效能，達到美軍「第9級科技整備程度」（TRL-9）認證，凸顯「亮雲」可靠性最終獲得正式採用。

報導分析，美軍F-35戰機雖具備匿蹤能力，但面對日新月異的威脅來源，亟需專供反制雷達的誘標系統，結合現有的機載電戰系統AN/ASQ-239、拖曳式誘標AN/ALE-70、熱焰彈等，形成全方位反制能量。

「亮雲」能模擬載臺雷達回波特徵，進而誘騙威脅遠離。（取自李奧納多英國分公司「X」）

美海軍航空系統指揮部將採購「亮雲」誘標，強化F-35系列戰機防護效能與生存性。（取自DVIDS網站）

方形的「亮雲」可安裝於美戰機通用的AN/ALE-47散撒系統中。圖為美軍官兵為AN/ALE-47裝填熱焰彈與干擾絲。（取自DVIDS網站）

美軍版「亮雲」採方正外型（左），以裝備於現有散撒系統。（取自李奧納多公司「X」）