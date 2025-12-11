美海軍重振兵力第二彈 將採荷蘭方案建造35艘「中型登陸艦」
〔記者陳治程／綜合報導〕美軍近年盱衡印太局勢，積極進行建軍改革，而海軍在軍艦籌獲、後勤維保方面廣受詬病，這促使美國海軍部長費蘭(John Phelan)上月底開出強軍第一槍，宣布腰斬「星座級」巡防艦後續艦計畫，近日則宣布重啟「中型登陸艦」計畫，未來將以荷蘭LST-100的成熟方案加速新艦籌獲，有效滿足陸戰隊遠征兩棲兵力的投射需求。
美國海軍部長費蘭5日在個人社群宣布，其欲籌獲的「中型登陸艦」(Landing Ship Medium, LSM)已選定最終設計，是繼中止「星座級」(Constellation-class)巡防艦計畫後的第二項重點改革；對此，荷蘭造船廠「達門」(Damen)9日證實，美國海軍現已選定其提出的LST-100登陸艦方案、預計在美建造35艘同型艦，藉此強化美軍陸戰隊在前線環境的兩棲運輸、兵力投射能量。
達門公司指出，為續推因成本超支、設計複雜而延宕的「中型登陸艦」，美國海軍今(2025)年初重提徵求資訊(RFI)，最終選定荷蘭的LST-100方案，著眼其成熟設計、低廉造艦和多元任務彈性等優勢，藉此填補大型兩棲船塢運輸艦(LPD)、船塢登陸艦(LHD)與小型通用登陸艇(LCU)間的能力間隙。
達門官方資訊顯示，LST-100艦長100公尺、最大航程可達4000浬(約7408公里)；而據美海軍部長費蘭說法，LSM的標準排水量約4000噸、最大航程則下修至6300公里左右，在配備艦艏跳板、起重機與直升機甲板的優勢下，能兼任兩棲登陸、近岸運輸與後勤運補任務，載運戰甲車、後勤車輛、搭配旋翼機，在缺乏成熟港口設施的離島與海岸地形，滿足「遠征前進基地作戰」(EABO)任務需求。
根據規劃，美海軍「中型登陸艦」首艦未來將命名為「麥克隆號」(McClung)，預計2027財年開工，2029年達初始作戰能力(IOC)，跟進採取同方案的澳洲、奈及利亞，強化兩棲登陸作戰能力。
比原版輕近10噸！ 比利時廠推M60A3巴頓戰車砲塔升級方案
共機殲-15雷達鎖定日機 空軍曝我接戰規則：平時訓練不照射
劍指中國造船優勢！美軍砸140億導入AI 搶救核潛艦後勤
打造「台灣之盾」要多少錢？ 資深官員：要4000億台幣上下
