美海軍陸戰隊砸8620萬美元 選定為「蝰蛇」加掛「紅狼」

美國海軍陸戰隊AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機（左）掛載「紅狼」飛彈測試。

[Newtalk新聞] 軍事媒體《Breaking Defense》報導，美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）確定將價值8,620萬美元的精密攻擊彈藥（Precision Attack Strike Munition，PASM）計畫合約授予L3哈里斯（L3Harris Technologies）公司，委託其開發、測試並製造「紅狼」（Red Wolf）發射效應載具系統，預計於2027財年結束前交付指定數量單位，供AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機使用。

報導指出，美國海軍陸戰隊（USMC）希望獲得填補現代戰爭中長程精準打擊能力的缺口，特別是從垂直起降旋翼平台發射的武器。紅狼系統可將攻擊範圍延伸至200海里以上（低空實測證實，模擬數據顯示潛在更遠），遠超過傳統火箭發射飛彈僅數海里的射程。它具備超視距通訊與自主超地平線接戰能力，能顯著提升旋翼機執行打擊任務的數量與生存性，同時提供成本效益高的「可負擔質量」（affordable mass）彈藥，以應對大量低成本無人機與現代威脅。

L3哈里斯表示，紅狼系統已透過長程先進飛彈（Long-Range Advanced Missile）計畫與國防創新加速計畫完成驗證，包括超過52次發射效應載具飛行測試，以及近期從AH-1Z直升機進行的低空實彈射擊。該系統屬於公司「狼群」（Wolf Pack）發射效應家族的動能打擊型成員，採用模組化設計、小型渦輪噴射引擎、可彈出機翼與尾翼，支持空中、地面（火箭輔助）及海上平台的快速整合。

美軍「PASM計畫」是海軍陸戰隊強化旋翼資產殺傷力與生存性的關鍵一環，紅狼的選定反映快速採購成熟技術的趨勢。該系統單價估計約30至40萬美元，遠低於傳統防區外巡弋飛彈逾百萬美元的成本。高性價比為其最大優勢。

根據目前公開來源彙整（部分細節仍屬機敏或模擬推估），「紅狼」飛彈（Red Wolf Launched Effects Vehicle）為動能精密打擊發射效應載具（mini cruise missile / loitering-capable kinetic vehicle），屬「狼群」家族動能型成員。低空實測射程200 海里（約370公里）；飛行速度為「高亞音速」；實測低空續航時間逾60分鐘；支持超視距通訊、自主超地平線接戰、飛行中協作、重定向、自主蜂群；選配降落傘回收系統，便於戰場快速翻修重用。除AH-1Z蝰蛇直升機（唯一成功實射紀錄）外，規畫灰鷹無人機、黑鷹(Black Hawk)直升機、SH-60海鷹（Seahawk）、地面火箭輔助發射器、驅逐艦等均可設置發射平台。

