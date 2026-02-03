美海軍驅逐艦以HELIOS雷射擊落4架無人機 多目標測試展現反機群作戰能力
[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導，美國海軍勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「普雷貝爾號（USS Preble，DDG-88）」成功使用由洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）開發的60千瓦級高能雷射武器「雷射光學炫目暨監視整合系統」（High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance，簡稱HELIOS）擊落4架無人機。是該系統在多目標情境下的重大進展，凸顯雷射武器可有效應對無人機群攻擊，節省昂貴的傳統防空飛彈用於更高階威脅。
美國海軍太平洋艦隊在1月的水面海軍協會年度研討會上指出，該測試為未來雷射武器系統鋪路，「每一艘艦艇都配備雷射的夢想可以成真」。海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將則認為，艦艇視線範圍內的點防禦應優先使用定向能武器，因為它擁有「無限彈匣」，可優化載彈配置，將資源集中於攻擊性武器。
HELIOS除主要雷射殺傷功能外，還具備光學致盲敵方感測器與整合監視能力，可擴展至150千瓦以上。該系統自2022年起安裝於「普雷貝爾號」，目前為美國海軍唯一配備HELIOS的艦艇，其他勃克級艦則裝備較低功率的「光學炫目攔截器」（ODIN：Optical Dazzling Interceptor，Navy）。
這次多目標測試是HELIOS能力的進一步擴展。在先前的測試中，曾驗證成功擊落至少1架無人機，該報告在2025年1月公布的五角大廈作戰測試與評估主任辦公室（DOT&E）年度報告中揭露。
雷射武器優點包括射擊成本極低、彈藥供給「理論上」可達無限（僅受電力與冷卻限制）；相較之下，一枚RIM-116滾體飛彈（RIM-116 Rolling Airframe Missile，RAM）成本約100萬美元，MK-15方陣近迫武器系統的彈藥也有其物理存放的容積空間、重量限制。2024年胡塞武裝（Houthi）襲擊紅海商船事件，美英出動船艦的行動經驗顯示，大規模無人機與反艦飛彈混合攻擊易壓垮傳統防空系統，促使海軍加速雷射武器部署。
然而，HELIOS仍面臨實際挑戰：雷射功率隨距離衰減，受天候、煙霧、灰塵及海況影響，僅適合近距離接戰；一次僅能鎖定一個目標；艦載環境需克服鹽水腐蝕、光學系統可靠性與高功率需大量的冷卻需求。美國海軍正以「普雷貝爾號」為平台持續驗證HELIOS，預計今年將進行更多測試，目標是讓雷射武器成為艦艇對近距威脅的首要解決方案，強化整體戰力與資源配置效率。未來，HELIOS相關技術可能應用於新一代「川普級」戰艦，並朝兆瓦級雷射發展。
