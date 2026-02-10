美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，一名旅客在登機廊橋被海關攔下，官員不斷詢問「How much money？」並要求檢查其所有隨身物品。配文指「出境美國都查得這麼嚴了嗎？只要聞出你有錢，就全部要打開檢查。」許多網友直呼驚訝，並開始擔心出入境的現金申報是否符合規定。

綜合網路訊息，問題不在於攜帶現金，而在於未按規定申報。美國海關與邊境保護局（CBP）最新統計顯示，2026年1月4日至1月20日，僅兩周時間，就有四名國際旅客因未申報攜帶超過1萬美元現金，而被現場扣押，總額高達11萬9178美元，其中包括一名來自瑞典的華人旅客。

根據CBP規定，旅客攜帶的現金或其他貨幣工具（如支票、旅行支票、匯票等）若總額超過1萬美元，必須提交FinCEN 105表格；這項表格可在機場現場填寫，也可提前線上提交，整個流程僅需幾分鐘。未申報屬虛假申報，海關有權扣押現金並進行調查。

具體案例包括1月4日，一名準備飛往迦納的美國入籍公民攜帶6萬2023美元未申報；1月17日，一名孟加拉國旅客入境時攜帶1萬8700美元；1月20日，同一天，一名前往土耳其的烏茲別克公民攜帶2萬0800美元，另一名瑞典華人旅客攜帶1萬7655美元。四名旅客均在口頭與書面申報中表示現金低於1萬美元，結果均被查扣全部資金，但當事人在調查後獲釋。

華盛頓地區港口主任Kristin Waugh指出，部分旅客未申報現金，可能涉及非法資金，如金融詐騙收益，或與毒品、武器、人口販運等犯罪活動相關。她強調，美國海關將持續嚴格執行貨幣申報法律，確保違法者受到追究。Waugh提醒，未申報現金不僅可能被沒收，還可能導致航班延誤或刑事調查。

值得注意的是，法律並未限制旅客攜帶現金的金額，無論1萬、10萬或更多，只要如實申報，即屬合法。但許多人誤以為「每人1萬美元」為限制標準，實際上，美國海關以「家庭」為單位計算，若一家三口攜帶現金總額超過1萬美元，仍需申報。此外，代人攜帶的資金，也必須由攜帶者申報。

去年一對來自台灣的夫妻入境美國，誤以為「2人可攜帶2萬美元」，兩人共攜帶了1.5萬美金，過境海關時不料被攔下，不過夫妻倆一開始就誠實告知金額與用途，於是在現場補填申請表，幾分鐘後就獲放行，也未被罰一毛錢。

CBP強調，誠實申報能避免資金被扣押，例如在杜勒斯機場，一個家庭攜帶超過2.2萬美元現金，但在接受詢問時態度坦誠、積極配合，最終未被扣押。

上述兩案例凸顯，只要遵守程序，攜帶大量現金並非違法。

美國海關建議，旅客可提前在官方網站https://fincen105.cbp.dhs.gov/提交FinCEN 105表格，也可在機場向CBP官員尋求協助填寫。提交表格並不意味著課稅，只是向政府證明資金來源合法。未申報才是最容易引發法律問題的行為。

對華人旅客而言，此事件提醒所有出入境人士，攜帶現金不是問題，填寫那張表才是關鍵。數分鐘的申報，能避免現金被沒收、航班延誤，甚至刑事追訴，成本遠低於因疏忽可能承受的損失。

