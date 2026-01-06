美消費電子展 陪伴型機器人吸睛

一年一度的美國消費電子展正式登場，展場上陪伴型機器人成為亮點之一。日本新創公司展示一款機器人，號稱「世界上第一個具有不斷進化個性和記憶的AI伴侶」，不僅能理解指令，還能跟人類建立情感。大陸公司推出的口袋寵物，主打不用主人照顧也能存活，主人再也不需要面臨與寵物生死分離。美國也有一款專為長者與創傷患者或阿茲海默症患者計的機器狗，一隻定價將近台幣5萬元。各式各樣的產品，展現陪伴型機器人走向多元應用。

身穿橘色外衣，還有一對可愛的小耳朵，比起一般機器人，看起來更像是玩偶。

Ludens AI公司員工 薛羅伊(音譯)：「現在全世界的人都需要陪伴，而借助大型語言模型，機器人可以變得非常有趣，也能帶來真正的快樂。」

在大型語言模型加持下，懂得傾聽、互動的陪伴型機器人逐漸走進現實。全球最具影響力的科技盛會，2026年美國消費電子展CES上，超過4500家參展商當中，不少都推出主打情緒價值的陪伴型機器人。

Ludens AI公司員工 薛羅伊(音譯)：「我認為，利用現有技術，機器人可以做到像真正寵物一樣的表現。」

日本新創公司展示的陪伴機器人，機身溫度設計接近人體體溫，並能透過哼鳴等聲音來表達狀態和情緒，能夠隨著時間與主人建立情感聯繫。

大陸公司設計的AI口袋寵物，蛋殼般外型，尺寸只有掌心大小，成長成獨立個體後，不用主人照顧也能自己存活。

另外還有來自美國加州，專為陪伴失智症、焦慮症等患者及長者設計的機器狗；以及專門陪伴孩童的小型機器人。

美國消費者技術協會執行長 夏皮洛：「讓我興奮的是看到世界重大問題的，解決方案，像是食物問題，人們不應該挨餓，食物生產，機器人方面也非常重要，機器人可以像寵物機器人，如果你孤單，它可以陪伴你，幫助你或在你跌倒時警示你。」

專家表示，今年的CES不僅展示科技產品，也關注解決糧食、能源等全球性議題。從生活陪伴到智慧解謎，人工智慧正一步步改善人們生活。

