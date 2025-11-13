美消防無人機教官團參訪南消 科技救災接軌國際交流

美國消防機關組成的無人機專家教官團隊於十三日到訪南市，南市府消防局特邀請美教官團至南消義消通訊中隊無人機救災中心參訪。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

美國消防機關組成的無人機專家教官團隊於十三日到訪南市，南市府消防局特邀請美教官團至南消義消通訊中隊無人機救災中心參訪並進行專業交流。美方教官團對南市科技救災表示肯定，也對台南人機指揮架構、任務分工及協同作業上的實務運作深感興趣，也表達對深化交流的期待。

南市府消防局表示，本次參訪教官均為美國消防無人機領域的重要推動者，分別來自海域救援、城市消防、特種搜救、危險物品應變、野火管理等無人機應用專業領域，具備在火場偵察、風險評估、水域救援、多機協作與無人機策略規劃上的深厚經驗。

本次參訪南消也分享義消通訊中隊研發的繫留式無人機標準化訓練模式、消防局針對AI溺者辨識模型資料庫建置成果、平時進階應用訓練內容以及無人機於火災、水域與山域等災害場景的任務應用和人機指揮管理機制。

針對南市在有限人力下仍能建立制度化訓練場域、推動科技救災、整合義消能量與強化 AI 辨識技術等，美教官團特別表達高度肯定，也對南市現行科技救災指揮、分工及協同作業的應用實務深感興趣。市長黃偉哲指出，導入AI科技防救災是必然趨勢，南市將持續積極推動智慧城市，朝智慧救災目標不斷邁進，讓所有市民獲得更完善的安全保障。

消防局長李明峯強調，無人機已成為現代消防不可或缺的工具，美國專家來訪相信能進一步促進雙方在消防防救災科技上的深度交流，針對無人機應用，南消也將持續強化水域溺者偵測、多機協作及飛手訓練等專業合作，期望透過國際經驗分享，促進南市的科技救災量能與城市韌性。