美淫魔富豪案風暴擴大 柯林頓夫婦讓步同意赴國會作證

美國前總統柯林頓及夫人前國務卿希拉蕊2024年7月1日在休士頓出席活動。（美聯社）



有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統柯林頓及夫人前國務卿希拉蕊已經妥協，同意前往華府，針對眾議院調查已故淫魔富豪艾普斯頓一案出席作證，避免眾議院對其進行藐視國會的投票。

路透社指出，共和黨佔多數的眾議院計畫原本計畫對柯林頓夫婦進行藐視國會的投票，若投票通過，可能導致刑事指控。美國司法部最近公布數百萬份與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的內部文件，揭露艾普斯坦與政治圈、金融圈、學術界、商界許多知名人士，以及英國及丹麥王室成員的往來，內容包括他在2008年承認賣淫相關罪名的前後時期。

眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）對柯林頓夫婦願意出席作證表示歡迎，被問到眾議院是否還會如期對柯林頓夫婦舉行藐視國會罪的投票時，強生表示，「正在處理此事，律師正在研究細節。」

柯林頓堅稱對艾普斯坦犯罪活動不知情

眾議院監督委員會上週建議，柯林頓夫婦拒絕針對他們與艾普斯坦的關係作證，可被視為藐視國會。柯林頓夫婦雖已同意與委員會合作，但是拒絕親自出席，認為這項調查只是黨派之爭，旨在保護總統川普。

柯林頓夫婦的副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）在社群平台X表示，「他們已經宣誓作證，告訴你們他們所知道的一切，但你們卻毫不在意。不過，前總統和前國務卿會到場，他們希望能設下一個每個人都適用的先例」。

柯林頓（Bill Clinton）卸任後，在2000年代初期曾數次搭乘艾普斯坦的飛機，已經對他與艾普斯坦的關係表示遺憾，並稱自己不知道艾普斯坦的犯罪活動。

眾議院監督委員會主席、共和黨籍眾議員柯默（James Comer）2日表示，柯林頓夫婦仍沒有給作證的日期，會跟委員會成員討論下一步，「柯林頓夫婦的律師表示他們同意這些條款，但這些條款再次不明確，他們也沒提供作證日期。他們之所以說同意這些條款，唯一的原因是，眾議院已經啟動了藐視國會的程序」。

