美清潔婦走錯門 屋主「二話不說開槍」她遭轟頭亡
美國印第安納州一名四寶媽佩雷斯（Maria Florinda Ríos Pérez），在進行到府清潔工作時因找錯地址而遭屋主射殺身亡。警方表示，佩雷斯被人從門內射中頭部，她的丈夫貝拉斯克斯（Mauricio Velazquez）則目睹了整個慘劇，並痛斥兇手是「禽獸」。
事發地惠特斯敦的警察局長尤爾卡什在記者會上表示，槍聲來自「屋內」。警方稱前門從未被打開，屋主直接隔著門開槍。當地媒體拍攝的照片顯示，前門上留有一個彈孔。
貝拉斯克斯對媒體表達了他的憤怒，要求司法正義。「我現在需要的是正義得到伸張，因為從某種意義上說，他奪走了她的生命，我不認為這是人道的。他就像對待動物一樣殺害了她。現在，我必須同時扮演父親和母親的角色照顧我的孩子們，而他卻安然待在家中。」
據警方報告，佩雷斯與丈夫共同經營清潔事業，當天他們認為惠特斯敦的那棟大房子就是他們受雇清潔的地點。根據警方報告，這對夫婦曾兩次核對地址，還繞著社區行駛以確認他們到了正確的地方。
然而，當他們試圖用拿到的鑰匙打開門鎖時，一顆子彈穿過前門。佩雷斯倒在地上，血流如注，而貝拉斯克斯親眼目睹了這一切。當地時間上午7點左右，有人撥打了911報警，稱該地址有小偷試圖闖入，但惠特斯敦警方很快排除了這對夫婦闖入住宅的可能性。
佩雷斯被宣告當場死亡。布恩縣驗屍官辦公室後來確認她死於頭部槍傷。截至7日，警方尚未逮捕這名未被確認身份的槍手。
惠特斯敦警方稱這是一個「複雜且不斷發展的案件」，並表示他們「致力於進行徹底且謹慎的調查，以確定是否應該提出指控」。布恩縣檢察官辦公室表示，他們將此案視為兇殺案，並可能在下週就槍手是否被起訴提供最新消息。
印第安納州有強大的「站立權」法律，允許房主使用致命武力保護自己和財產。該法律指出，一個人可以在他們「合法存在」的地方使用「致命武力」，如果他們「合理地相信武力是防止嚴重身體傷害或強制性重罪的必要手段」。
⚠️WARNING: This post describes a fatal shooting at the wrong address.
A 32-year-old mother of four was shot and killed in Whitestown, Indiana, after she and her husband arrived at the wrong house for a cleaning job.
Maria Florinda Ríos Pérez and her husband, Mauricio Velázquez,… pic.twitter.com/nJv7FnemSx
— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 7, 2025
