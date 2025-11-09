美清潔工搞錯地址！誤闖民宅慘被擊斃 男抱妻崩潰：為何不先報警

美國印第安那州發生一起烏龍槍擊案，一對清潔工夫妻檔因為搞錯工作地址，遭到屋主懷疑企圖闖入民宅，當場開槍，導致其中一名清潔女工遭到射殺，留下四個小孩，她的丈夫難過表示，希望正義得到伸張。

屋主懷疑他們想闖入民宅，因此開槍。圖／美聯社、CNN

警方確認，遇害的清潔女工，是現年32歲的瑪莉亞，來自南美洲的瓜地馬拉，是四個孩子的母親，她的丈夫難過表示，希望正義得到伸張，指出槍響的時候，根本沒注意到那是槍聲，「直到我的妻子倒退兩步，我才意識到子彈已經擊中她的頭，就在我的手臂旁邊，我看到鮮血到處都是」、「我緊緊抱著我的妻子，她在我的懷裡失去了生命，當時我根本沒想過她會死」。

當地警方接獲屋主報案，表示可能發生入室竊盜案件，不過當員警抵達現場後，發現瑪莉亞已經中槍倒地，失去生命跡象，初步調查後，並沒有證據顯示，有人企圖闖進屋內。瑪莉亞的丈夫控訴，「為什麼不報警？如果屋主覺得我們很可疑的話，為什麼不報警？反而直接殺了我的妻子」。

根據當地法律，居民如果在家中，認為受到入侵者威脅，可以使用致命武器自衛，警方已經提交調查結果，經檢方審查後，近日就會決定，是否針對槍擊案提起刑事訴訟。

國際中心／闕帝慈 編譯 責任編輯／陳俊宇

