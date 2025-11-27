美測試「火蟻」UGV 反裝甲作戰再進化

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」25日報導，美國新創公司Swarmbotics AI的「火蟻」（FireAnt）無人地面載具（UGV），近期參與美陸軍測試，展現優異性能與反裝甲等多元作戰潛力，有望成為維繫未來地面戰場優勢的新銳裝備。

多輛同時出動 自主分配交戰目標

美陸軍4月推出「xTechOverwatch」評選計畫，徵求小型企業發展新銳無人載具概念。「火蟻」憑藉優異設計和應用潛力，通過第一階段概念審查，並於10月下旬派遣原型車，參與「轉型與訓練司令部」（T2COM）在德州舉行的第二階段實測。一名官兵在測試中，以平板電腦操控多輛攜帶爆炸成形彈頭（EFP）的「火蟻」，依靠去中心化的網狀網路協同能力，交換情資、分配車輛間距，並劃定交戰範圍與目標，展現作為機動反裝甲地雷的作戰潛力。

提升打擊效能 降低官兵執勤風險

「火蟻」車身長約1公尺，重量不到90公斤，僅需少量人力即可運輸及部署；其配備紅外線、光電感測器和雷射測距儀，可運用車載電腦的視覺演算法，迅速整合目標資訊並辨別目標外型，進而執行偵察或吸引敵方火力任務，為己方無人機與滯空攻擊彈藥提供目標。除了有效提升打擊效能，也降低官兵執勤風險。

報導說，「火蟻」在測試中表現優異，獲得100萬美元（約新臺幣3132萬元）獎金，將研發後續原型機，參與「小型企業創新研究」（SBIR）競標計畫；未來量產後單價可望降至5萬美元，可整合輕兵器與其他無人載具協同能力，執行多元作戰任務。

「火蟻」可安裝輕兵器等槍械酬載，執行巡邏與警戒等任務。（取自Swarmbotics AI公司領英）

美新創公司將「火蟻」無人地面載具投入美軍地面測試，展現自主協同戰力。（取自Swarmbotics AI公司領英）

「火蟻」可攜帶爆炸成形彈頭，執行反裝甲任務。（取自Swarmbotics AI公司領英）

美陸軍官兵在測試中，僅用一臺平板電腦便可同時操控數輛「火蟻」。（取自Swarmbotics AI公司領英）