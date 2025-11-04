美測試「牛蛙」自主防空系統 強化裝甲部隊防禦力

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」3日報導，美國陸軍將新創公司「艾倫控制系統」（ACS）的「牛蛙」（Bullfrog）自主防空系統模型，裝配於M1戰車及M2步兵戰鬥車上，進行整合測試，希望強化裝甲部隊對無人機及滯空攻擊彈藥的防禦能力。

可安裝在砲塔上 無須大幅改造

ACS公布的照片顯示，配備M2重機槍的「牛蛙」自主防空系統，可安裝在M1及M2的砲塔上方，不須大幅改造砲塔，也不會遮蔽車輛的觀瞄設備。

報導說，美軍正評估該系統與「戰利品」、「鐵拳」等主動防禦系統（APS）的兼容性及使用成本，並評估是否可讓基層單位自行安裝與維護。但此專案仍處於評估或原型階段，美軍尚未決定採購。

具完整射界與高仰角 反無人機能力強大

ACS表示，「牛蛙」自主防空系統整合感測器及人工智慧（AI）技術，能以全自動或半自動模式接戰，有效對抗1至3級無人機。「牛蛙」可按需求搭配M240通用機槍、M2重機槍或M230鏈砲等不同武裝，最大有效射程約800到1500公尺。

此外，「牛蛙」具備完整射界與極高的仰角，搭配「硬殺」式攔截手段，反無人機能力遠勝於現役的通用遙控武器站（CROWS）。ACS去年曾以配備M240通用機槍的「牛蛙」，在試驗中成功擊落無人機。

報導表示，美軍因應烏俄戰爭經驗，正致力於將原本集中於旅級單位的反無人機能力，擴大到車輛本身，以強化裝甲車輛面對無人機及滯空攻擊彈藥等新興威脅時的作戰韌性，重拾裝甲單位的戰場主動權。

「牛蛙」自主防空系統可安裝在M1戰車頂部，且砲塔不須大幅改造。（取自ACS「X」帳號）

「牛蛙」自主防空系統，具備完整射界及高仰角，適合執行反無人機作戰。圖為該系統裝配於M2步兵戰鬥車。（取自ACS「X」帳號）

「牛蛙」可按需求配備M240通用機槍、M2重機槍或M230鏈砲等不同武裝。圖為裝備M2重機槍的型號。（取自ACS網站）

ACS去年以配備M240通用機槍的「牛蛙」，在試驗中成功擊落無人機。（取自ACS網站）