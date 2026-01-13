美滑翔傘客受困泰國高壓電線桿！全島停電1小時成功救援

1名美國男子於泰國東岸1座知名觀光島嶼玩滑翔傘時，意外纏掛在高壓電線桿頂端。（圖／翻攝自《Khaosod English》）

泰國官方於12日表示，1名美國男子於泰國東岸1座知名觀光島嶼玩滑翔傘時，意外纏掛在高壓電線桿頂端，最後竟奇蹟似的獲救，不過也導致全島停電近1小時。

據泰國媒體《Khaosod English》報導，救援人員於1月12日14時30分左右接獲通報，指1名外國遊客受困在春武里府（Chonburi）芭達雅（Pattaya）外海的小珊瑚島（Koh Larn）塔汶海灘（Tawaen Beach）附近1根電線桿頂端。

警方與緊急應變人員抵達現場後，發現該名男子為55歲的美國公民蘭哈特（Michael Travis Langhart）。他的滑翔傘繩索纏繞在電線桿上，使他懸掛在離地超過10公尺的高空。目擊者表示，當時他不斷高聲呼救，附近也聚集了不少遊客圍觀。

由於存在觸電的風險，救援行動變得相當複雜，當局因此與當地電力單位協調，在展開救援前暫時切斷全島供電。停電影響了整座島嶼近1小時，期間救援人員設法將他安全接至地面。

官方指出，蘭哈特雙腿僅有輕微擦傷，另有與觸電相符的燒傷痕跡。他隨後被送往小珊瑚島醫院（Koh Larn Hospital），並準備轉送至芭達雅的醫院接受進一步治療。

當局表示，蘭哈特是1名持照的滑翔傘飛行員，並隸屬於泰國皇家航空運動協會（Royal Aeronautic Sports Association of Thailand）。他當時自島上1處山坡起飛，原本計畫在海灘附近降落，但過程中失去控制，最終撞上電線桿。官員表示，他們仍在檢討調查該起事件，所幸並未造成其他人員受傷。

