美滿炸雞桃園環球A8新開幕！限量炸雞飯捲香菜炸雞必吃

文／景點+ Rhoda整理報導

來自台南開元市場、以亞洲風味結合創意味覺的 「美滿炸雞」，宣布12月5日起插旗桃園環球A8，首度推出全新「炸雞速食店」概念！除了每日限量開賣獨家「炸雞飯捲」，更加碼台南本店人氣「香菜炸雞」，將市集文化的能量濃縮於精緻速食形式，帶來既熟悉又全新的亞洲炸雞體驗！

市集人氣排隊名店「美滿炸雞」插旗桃園環球A8！（圖／美滿炸雞，以下同）

在地端掀起熱潮的美滿炸雞，以經典黑糖蜂蜜雞翅與辣薯泥雞腿迅速累積人潮口碑，自 2023 年開幕至今，已成為市集圈最具代表性的「創新亞洲炸雞品牌」。品牌曾與知名電子音樂品牌「四四拍」、「國語作業簿」打造開元市場限定派對，把傳統市場轉化為深夜舞台，讓「吃炸雞」成為社群上自帶話題的文化事件。

辣味花生豆乳醬漢堡。

美滿首間速食店以大面積亮粉色為核心視覺，搭配溫潤木質調語彙，呈現出品牌一貫的俏皮、街頭與溫度感。開放式視覺與吸睛的菜單燈箱，延續市集攤位的親切距離，同時以更洗鍊的方式轉化為商場空間。

美滿炸雞的創辦人Corey擁有15年餐飲經驗，致力於打破傳統亞洲炸雞的刻板印象，以自家調製的多層次醬汁與更細膩的炸粉比例，讓炸雞有了更鮮明的性格。

招牌蜜香辣味BBQ炸雞飯捲。

風味雞翅－松露蜜香醬+帕瑪森起司。

無敵炸半隻雞＋自選特製醬料 NT$388（限量供應）。

嚴選自濱江市場的「雞媽媽」生鮮肉品，精準掌控火侯，讓每一口都保有外酥內嫩、香氣四散的儀式感。即使冷掉，也依然好吃——這是美滿對亞洲炸雞的基本要求。

12月5日開幕的桃園環球A8首店，將推出全台首款 「炸雞飯捲」。靈感來自Corey的旅行經驗，將亞洲飯捲的靈魂與美滿的酥脆炸雞融合成為嶄新形式。

此外，台南本店人氣話題「香菜炸雞」也同步亮相。以香菜製成的獨家翠綠醬汁裹上酥嫩雞塊，每一口都是熱烈的綠香與喀滋聲，讓香菜控心動、非香菜控也難以拒絕。

為慶祝桃園環球A8店的開幕，美滿炸雞速食店除了限定限量的「炸雞飯捲」、台南本店的「香菜炸雞」，更集結了街頭市集最受歡迎的人氣品項——炸雞柳、全品項炸雞、炸雞吐司/漢堡等，炸物控無需再奔波於市集排隊，就能輕鬆享受充滿故事感的亞洲炸雞文化。

【Info】

美滿炸雞速食店 桃園環球A8店

地址：桃園市龜山區復興一路8號2樓

開幕日期：2025年12月5日（星期五）

營業時間：11:00 - 22:00

開幕活動：炸雞飯捲每日限量販售，每人限購2份，售完為止

