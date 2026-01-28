美漢堡王員工大亂鬥！同事亮槍「支援輸贏」5人全被逮 門市緊急徵才

美國喬治亞州奧古斯塔市1家漢堡王門市日前爆發員工大規模鬥毆事件。（圖／翻攝自Google Map）

美國喬治亞州奧古斯塔市1家漢堡王門市，日前爆發員工大規模鬥毆事件，驚動大批警力到場處理，最終5名員工均遭逮捕，並全數被解雇。事發當時一度傳出疑似槍擊通報，所幸並未造成人員傷亡。

《奧古斯塔新聞報》（Augusta Press）報導，這起事件發生於上週四，起因為2名員工上班遲到，引發同事間口角，衝突迅速升高，最終演變成肢體衝突。警方接獲報案稱現場有人開槍，里奇蒙郡（Richmond County）警長辦公室隨即出動多個單位與救護人員，趕赴位於迪恩斯橋路（Deans Bridge Road）的門市。

警方表示，抵達現場時，多名員工仍在打鬥，其中1人持槍指向他人，場面相當混亂。經查證後，確認現場並未發生實際槍擊事件。由於無人承認持有槍枝，加上店內監視器未拍到相關畫面，警方最終未提出槍枝相關指控。

報導指出，涉案的5名員工年齡介於17至20歲，均被依擾亂秩序罪名移送拘留中心。漢堡王方面隨後證實，涉事人員已全數解雇，並強調該行為嚴重違反公司對員工的服務與行為標準。

漢堡王在聲明中表示，這類事件無法被接受，加盟主已迅速採取行動，以確保顧客與員工安全。值得注意的是，事件發生隔天，該門市已在櫥窗張貼「徵才中」公告，顯示營運正試圖儘快恢復正常。

