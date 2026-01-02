美潮牌Dickies掰了！驚傳1/15撤出台灣市場 官網已關閉

生活中心／朱祖儀報導

美國休閒工裝品牌Dickies在2011年進軍台灣市場，但近來有網友透露，從店員口中得知，Dickies將在今年1月15日之後全面撤櫃，讓他感到很震驚，也說如果想買要趕快入手。實際點進Dickies官網，也顯示「官網已關閉。」

一名網友在Threads表示，最近去逛Dickies，店員突然告知，最晚1月15日之後，Dickies就會從台灣全面消失，屆時如果想逛也沒辦法，「喜歡這個牌子的朋友要趕快去買。如果想買連身工作服的可能要到正價櫃看，outlet裡面是沒有的。」

廣告 廣告

目前點進Dickies官網，發現網頁顯示「官網已關閉，不再對外銷售任何商品。」實際致電客服則無人接聽。官方LINE日前也公告，點數需在2025年12月25日前兌換，如未使用將歸零，會員相關權益僅到2025年12月31日。

Dickies官網已關閉。（圖／翻攝自Dickies官網）

事實上，先前Dickies在2017年被威富集團（VF Corporation）收購時，也曾傳出將全面關閉台灣線上通路，還可能撤出台灣市場，不過最後仍持續營運。這次傳出撤台消息，可能和去年9月威富集團將其售出有關，須持續關注新東家如何重整營運模式。

更多三立新聞網報導

A-Lin台東飆唱！鏡頭狂拍「1帥哥」神似王陽明 身分曝光全場驚呆

阿嬤差2元買不了奶茶…男出手幫付「她卻不喝了」 噴淚結局曝光

丟臉丟到國外！台北貝果店被抓包「產品圖是盜用的」 急刪照道歉了

沒吹冷氣「電費變更貴」！他怒揪1吃電怪獸 台電認證：沒用也耗電

