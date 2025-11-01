美澳紐菲MMCA聯演 宣示防衛決心

記者丘學陞／綜合報導

「菲律賓國家新聞臺」（PNA）1日報導，菲國日前出動海空兵力，與美國、澳洲、紐西蘭展開第12次「多邊海上合作行動」（MMCA），由多艘艦艇攜手舉行作戰課目演訓，藉此展現區域盟國聯合防衛決心。

菲律賓國防部表示，本次MMCA於10月30、31日舉行，地主國菲國海軍派出「黎薩號」（FF 150）巡防艦、AW-159直升機、C-208巡邏機、A-29B攻擊機等兵力，與美海軍「費茲傑羅號」（DDG 62）神盾驅逐艦、皇家澳洲海軍紐澳軍團級巡防艦「柏勒拉特號」（FFH 155）、皇家紐西蘭海軍「奧特亞羅瓦號」（A11）補給艦，在菲律賓西部海域進行跨艦通信、海上加油、反潛等多項海上作戰課目，在增進作業互通性同時，也向潛在威脅傳達明確嚇阻訊息。

菲國防部說明，這是今年第7次、也是MMCA自2024年啟動以來，菲國第12次舉行同性質演訓，其中紐國「奧特亞羅瓦號」並在結束操演後，駛抵菲國首都馬尼拉港口訪問，凸顯菲國與區域盟友密切的防衛合作關係。

美澳紐菲4國艦艇近日在菲律賓西部海域舉行MMCA演訓。圖為「奧特亞羅瓦號」（左）在演訓期間，為「費茲傑羅號」進行海上加油。（取自菲律賓海軍「X」帳號）