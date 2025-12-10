美澳部長級會議提「台灣」 合作在吐瓦魯蓋海底電纜

台灣參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接吐瓦魯國的第一條海底網路電纜完成上陸工程，澳洲外長黃英賢（Penelope Ying-yen Wong）在社交平台X發文公開感謝台灣的貢獻。X平台@SenatorWong



美國與澳洲近期舉行的年度的2+2部長級會議，雙邊公布的會議結論提及，美澳合作推動印太地區可信任的資訊與通訊科技發展，通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」已順利完工，這項總額5600萬美元的計畫由美國與澳洲共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。

美澳之間年度的2+2部長級會議由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長海格塞斯（Peter Hegseth）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）以及副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）共同出席。

會議中提及，美澳致力尋求更多合作機會，以推動印太地區可信任的資訊與通訊科技發展，並對通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）順利完工表示肯定。這項總額 5600萬美元（約新台幣17.5億）的計畫由美澳共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。

外交部也表示，為推動「榮邦計畫」下的「可信賴網路與數位治理」項目，與美、澳、紐、日等理念相近國家共同在我國友邦吐瓦魯國協助建置「瓦卡海底電纜」，提升吐國對外通聯效能與數位韌性，

美澳雙邊都曾公開肯定台灣參與，對於兩國在聯合聲明中再次說明理念相近夥伴共同促進太平洋地區繁榮的成就，外交部表示，將與美國及澳洲等區域重要夥伴持續在太平洋地區與我國加強合作，共同促進我在太平洋友邦及印太地區的和平、穩定與繁榮。

