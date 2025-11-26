【2025亞洲技能競賽開幕典禮】賴總統：發揮職人精神 以技能創造未來

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨晚於臺北南港展覽館出席「2025亞洲技能競賽開幕典禮」時表示，臺灣有扎實的技職體系及卓越的技職人才，讓產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖，政府非常重視技職教育，積極推動產學訓用合一、技能扎根計畫，讓技職實力不斷進化走向世界舞臺；期待選手們發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，突破自我、創造佳績，一起以技能轉動亞洲、創造未來。

向世界展現職訓成果里程碑

賴總統指出，臺灣暌違32年再次主辦國際級技能賽事，30多年來，臺灣從勞力密集代工製造轉型為全球半導體科技的重要樞紐；這場盛會不僅象徵國際社會對臺灣技術實力的高度肯定，更是向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

賴總統說，人才的根基在技能，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。臺灣是全球半導體供應鏈的核心，但促進臺灣經濟發展的不只是半導體產業「護國神山」，還有背後最扎實的「技職體系」，從臺中精密機械聚落到南臺灣螺絲王國，從航太零組件的極致工藝到紡織機能布料的創新研發，臺灣在百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」，這些企業之所以能在全球市占率名列前茅，靠的就是一代又一代專注細節、追求卓越的技職人才，這股「職人精神」，讓臺灣產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

賴總統說，上屆亞洲技能競賽，臺灣團隊以93%獲獎率拿下總冠軍，證明臺灣年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。期待選手們發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，讓世界看見亞洲青年的力量。

賴總統強調，政府非常重視技職教育，積極推動產學訓用合一、技能扎根計畫，讓臺灣技職實力不斷進化走向世界舞臺。（總統府提供）