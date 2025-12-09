美澳「2加2」會談 矢言推進「AUKUS」協議

記者廖子杰／綜合報導

美國與澳洲8日於華府舉行外交國防「2加2」部長級諮商會談，就當前全球安全問題交換意見，並宣示持續深化在國防、軍工產業等領域合作，全力推進「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，攜手應對區域潛在威脅，維護印太安全穩定。

共同應對經濟脅迫與區域威脅

第40屆美澳外交國防「2加2」會談，美國務卿盧比歐、防長赫格塞斯與澳洲副總理兼防長馬勒斯和外長黃英賢皆出席。盧比歐首先表明，澳洲是美國在印太地區的重要盟友之一，雙方同盟歷史深厚，期盼未來延續此牢固且強大的聯盟。

赫格塞斯則指出，為有效應對區域威脅蠢動、落實「自由開放的印太」願景，2國將持續擴大在國防和軍工產業等領域合作，為此，除將加速推動雙方在精確打擊飛彈等先進武器的聯合生產與維護工作，也持續升級在昆士蘭州和北領地達爾文基地的基礎設施，俾利更多美空軍轟炸機和陸戰隊員進駐，展開輪換部署行動，且建立具有韌性強大後勤網絡。

與此同時，美澳也就全力推進「AUKUS」協議達成共識，黃英賢表示，該舉不僅能鞏固彼此間緊密的防務夥伴關係，也是確保區域安全穩定的重要核心。據AUKUS協議，美海軍2027年起，將派出4艘維吉尼亞級潛艦與英國海軍合作，在西澳洲斯特林基地編組「西部澳洲潛艦輪調部隊」（SRF-West），共同強化區域投射能量，並推動澳洲籌獲核潛艦與相關技術能力，鎖定2030年前，開始為澳軍打造AUKUS級潛艦。

美澳新一輪外交國防「2加2」部長級會談，矢言全力推進「AUKUS」協議，維繫印太和平穩定。（取自五角大廈網站）