美濃分館十周年！馬戲團登場、揭牌致敬鍾兆銘校長

高雄市立圖書館美濃分館16日舉辦「『樂』讀馬戲－開館十周年慶」活動，展現分館十年深耕地方的成果。（林雅惠攝）

高雄市立圖書館美濃分館16日舉辦「『樂』讀馬戲－開館十周年慶」活動，邀請 FOCASA 馬戲團與「拉縴人歌手」演出，並舉行「感恩揭牌儀式」致敬鍾兆銘校長，展現分館十年深耕地方的成果。

美濃分館表示，自成立以來致力於推動閱讀與社區文化，近三年辦證數更呈現明顯成長，111年至113年間連續逐年增加，其中第一年成長達38.7％，第二年再增長7.8％，顯示分館服務能量持續提升，也反映地方民眾閱讀需求與文化參與意願穩定上升。

廣告 廣告

高市圖館長李金鴦指出，美濃分館十年來已成為當地重要的文化場域，不僅是客家文化的推廣據點，更陪伴無數家庭培養閱讀習慣，她並感謝義利捷國際貿易股份有限公司鍾景雲董事長夫婦的多年支持，讓分館得以持續成長茁壯。

董事長鍾景雲表示，長期支持分館是希望延續父親鍾兆銘校長投身教育的精神，讓美濃的孩子在更優質的文化環境中學習成長。

活動現場氣氛熱鬧，高市圖也準備30組樂高積木盒組作為獎項，吸引眾多親子參與，孩童們開心喊著「我中獎了」、「我要常來看書」，為十周年館慶增添歡笑與活力。

美濃分館表示，未來將持續擴大閱讀推廣，陪伴美濃迎向下一個更精彩的十年。

更多中時新聞網報導

3C加重近視 白內障早10年上門

日導石川慶2次錯過張震 盼有緣合作

江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選