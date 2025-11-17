美濃分館十週年慶熱鬧登場 馬戲×阿卡貝拉同台開演、感恩揭牌溫暖全場

高雄市立圖書館美濃分館16日特別舉辦「『樂』讀馬戲」活動，慶祝開館十週年，金曲阿卡貝拉團隊「拉縴人歌手」與國際級 FOCASA 馬戲團同台演出，吸引當地鄉親擠滿現場，氣氛熱鬧歡騰。活動同時舉行「感恩揭牌儀式」，揭開「兆德銘行，澤潤書林」匾額，向深耕教育多年的鍾兆銘校長致敬，象徵其教育精神在地方持續流傳。

↑圖說：國際級「FOCASA馬戲團」吸引大小朋友的注意力。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

高市圖館長李金鴦表示，美濃分館十年來以閱讀連結社區、以文化凝聚人心，逐漸成為居民生活中重要的知識基地，不僅保存地方記憶，也陪伴無數親子共享閱讀時光，持續為美濃注入文化能量。李金鴦也感謝長期支持分館發展的義利捷國際貿易公司鍾景雲董事長與李美青董事長，與圖書館一同見證分館的蛻變與成長。

↑圖說：「感恩揭牌儀式」致敬鍾兆銘校長「教澤綿延、樹人不倦」的教育精神。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

鍾景雲董事長說，父親鍾兆銘校長一生奉獻美濃教育，許多鄉親都是他的學生。支持美濃分館，就是希望延續父親對家鄉的關懷，也盼望透過圖書館活動弘揚其教育理念，陪伴美濃的孩子在更優質的閱讀環境中成長。

↑圖說：鍾景雲董事長期望藉由圖書館活動，推廣父親教育精神，讓美濃的孩子們能在更優質的閱讀與文化環境中茁壯。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

高市圖表示，美濃分館十年來已成地方文化的重要支點，未來將持續深化閱讀推廣，讓更多偏鄉學童有機會親近知識、接觸文化，陪伴美濃迎向下一個更精彩的十年。

↑圖說：美濃分館走過十年，已成為地方最重要的文化據點之一，見證了社區閱讀能量的扎根與成長。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

活動也準備 30 組樂高積木盒組供親子抽獎，小朋友開心喊著「我中獎了！」、「我以後還要來美濃分館看書」，笑聲不斷，為美濃分館十週年與 2025 高雄城市書展增添溫暖又繽紛的歡慶氛圍。

