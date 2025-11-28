美濃區農會捐贈防暴器材 助旗山警強化執勤安全

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市美濃區日前發生失控民眾持械攻擊、家庭暴力糾紛等高風險案件，第一線員警在近距離處置時常面臨高度危險。為提升執勤安全與現場管束效率，加強金融機構防詐攔阻聯繫時，農會對該案表達關心，捐贈 7組防暴鋼叉及約束器材套組，做為警察處理突發衝突事件的強力支援。

捐贈儀式於11月26日上午10時許在旗山分局禮堂舉行，由分局長王永吉代表受贈，並回贈感謝狀，感謝農會長期關懷轄區治安、支持警政工作。美濃區農會理事長蕭銘興親自出席典禮，表示農會長期關注地方治安，期望以實際支持方式協助警方減輕執勤風險。他肯定員警在地方治安維護上的辛勞，並期望這批器材能讓同仁在處理酒醉滋事、家庭糾紛、持械衝突等案件時，有更完善的防護與控制能力，共同守護居民安全。

廣告 廣告

旗山分局指出，日前轄內曾發生男子持棍棒攻擊父親與鄰居，員警到場時只能依賴臨時工具控制局勢，執勤風險極高。此次美濃區農會所捐贈的防暴鋼叉、約束帶及牽引器材具備「保持安全距離」、「快速固定」及「降低衝突傷害」等特性，可作為面對攻擊性強或無法控制之民眾時的最佳裝備。

分局長王永吉特別感謝美濃區農會慷慨捐贈，表示器材目前已由專業教官進行教育訓練，並分發至需求單位，投入實際勤務現場使用。旗山分局將持續與地方團體合作，整合資源、提升裝備與勤務量能，與社區共同打造更安全的生活環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）